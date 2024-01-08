Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський схвалив склад делегації для переговорів про безпекові "гарантії"

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 8 січня 2024, 21:57
Зеленський схвалив склад делегації для переговорів про безпекові гарантії
Фото - ОП

Президент Володимир Зеленський у понеділок, 8 січня, підписав розпорядження про делегацію України для участі в переговорах щодо напрацювання "гарантій безпеки".

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на розпорядження на сайті Офісу президента

Деталі: Делегацію для участі в "переговорах з напрацювання та підготовки дво- і багатосторонніх міжнародних домовленостей між Україною та іншими державами про гарантії безпеки для України" очолює голова ОП Андрій Єрмак.

Реклама:

Від Офісу президента в делегації присутні заступники Єрмака Роман Машовець та Ігор Жовква, представники Департаменту з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ігор Баранецький та Віталій Мартинюк.

До її складу також входять міністри з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін, оборони Рустем Умєров, його перший заступник Олександр Павлюк, заступниця мініста юстиції Ірина Мудра і заступник міністра економіки Ігор Фоменко.

МЗС у делегації представляють заступник міністра Микола Точицький та посол з особливих доручень Антон Кориневич.

ВІДЕО ДНЯ

Крім того, в розпорядженні згадані керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов, голова Служби зовнішньої розвідки Олександр Литвиненко, голова СБУ Василь Малюк і Департаменту міжнародного оборонного співробітництва Міноборони Геннадій Коваленко.

Розпорядження Зеленського передбачає, що Єрмак як голова делегації за погодженням із МЗС може вносити зміни до її складу та залучати експертів за потреби.

Також голова держави затвердив директиви для переговорів щодо "гарантій безпеки". Ця частина розпорядження засекречена.

Як відомо, країни "Групи семи" на саміті НАТО у Вільнюсі погодили рамковий документ щодо "гарантій безпеки" для України. Конкретні двосторонні договори з державами, які погодяться надати безпекові зобов'язання, будуть підписані пізніше.

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, що отримує від ЄС сигнали про відсутність проблем у переговорах щодо двосторонньої угоди про "гарантії безпеки" між ЄС та Україною у продовження декларації G7.

Теми: гарантії безпекиЗеленськийпрезидент
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Українець Довбик за 6 хвилин оформив хет-трик у Чемпіонаті Іспанії

Конкурент Трампа від республіканців зняв свою кандидатуру на його користь

Зеленський: Нам треба думати, як провести вибори, але зараз закон забороняє

У понеділок на дорогах України ожеледиця, на півночі сильні морози

відеоТрамп про Орбана: Великий лідер у Європі

фотоПогрози Ніколову: правоохоронці встановили зловмисників

Усі новини...
гарантії безпеки
ОП порахував країни ЄС, які ще не доєдналися до декларації про "гарантії безпеки" Україні
Україна і Німеччина провели новий раунд консультацій про "гарантії безпеки"
ЄС підготував проєкт рішення про безпекові гарантії Україні: Bloomberg дізнався, що в документі
Останні новини
00:53
оновлюєтьсяРосіяни запускали "Шахеди" з півдня
00:26
Міністр оборони Британії: Європі треба "активізуватись"
23:39
У Батумі евакуювали найбільші ТРЦ, ймовірно через "замінування"
23:05
У Monobank знову заявили про потужні DDoS-атаки
22:54
Українець Довбик за 6 хвилин оформив хет-трик у Чемпіонаті Іспанії
22:42
Конкурент Трампа від республіканців зняв свою кандидатуру на його користь
22:00
фотоУ Донецьку на ринку через обстріл загинули люди, Сили оборони заявили про непричетність
21:40
Ми вже визначили пріоритети на наступні тижні, чітко бачимо завдання – Зеленський
21:19
Зеленський про стеження за журналістами: СБУ буде розслідувати, все знайдуть
21:10
У Франції пройшли протести проти важливого для Макрона закону про імміграцію
Усі новини...
Реклама: