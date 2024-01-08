Умєров про боротьбу з корупцією: Система чинить опір, але ми його здолаємо

Міністр оборони Рустем Умєров зазначив, що установа у співпраці з правоохоронними органами викорінює прояви корупції: "Система чинить опір, однак ми його здолаємо".

Джерело: Умєров у Facebook

Пряма мова: "Наповну зміг запрацювати внутрішній аудит Міноборони та оновлена Генеральна інспекція Міністерства оборони. Вони вже виявили багато порушень – за останні 4 місяці на понад 10 мільярдів порушень, які були вчинені раніше. Жорстко реагуємо на всі випадки".

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Деталі: Умєров згадав, що у грудні СБУ у взаємодії з Міноборони ліквідувала корупційну схему на придбанні боєприпасів для ЗСУ на майже 1,5 млрд грн.

Пряма мова: "Це те, про що можемо говорити публічно. Попереду будуть ще новини. Водночас працюємо над тим, щоб вирішити проблему системно: впроваджуємо нову архітектуру закупівель за стандартами НАТО.

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Перебудовуємо закупівельні механізми так, щоб не зашкодити безперервному постачанню зброї та тилового майна ЗСУ. Відтепер Міноборони – встановлює правила гри, формує політику, контролює торги. Закупівлі здійснюють дві спеціальні агенції".

Деталі: Міністр також зазначив, що завдяки кадровим змінам в "‎Агенції оборонних закупівель" за 4 місяці вдалося зекономити за всіма тиловими закупівлями приблизно 3,5 млрд грн. Це орієнтовно 20% від запланованої суми на закупівлі.