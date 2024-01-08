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Через негоду відсутня електрика в семи районах Одещини, заметіль пануватиме і завтра

Тетяна ОлійникПонеділок, 8 січня 2024, 22:50
Через негоду відсутня електрика в семи районах Одещини, заметіль пануватиме і завтра
Скриншот з відео Одеської ОВА

У семи районах Одеської області через негоду відсутнє електропостачання, на 9 січня у регіоні прогнозують заметілі та ожеледицю.

Джерело: голова Одеської ОВА Олег Кіпер

Деталі: За словами Кіпера, в Подільському районі в 58 населених пунктах, аварійні бригади ДТЕК продовжують відновлення. У Березівському районі 4 населені пункти частково без електроенергії, 79 – повністю.

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У Роздільнянському районі без електропостачання - 66 населених пунктів, 2 – частково. У Білгород-Дністровському районі частково відсутнє електроживлення в місті Білогород-Дністровський і селі Старосілля.

В Ізмаїльському районі енергопостачання відсутнє в 14 населених пунктах. Крім того, у м. Ізмаїл котельня має витік, одна будівля зараз без опалення.

В Одеському районі електропостачання відсутнє повністю в 16 населених пунктах. У Болградському районі відсутнє електропостачання в 6 населених пунктах.

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По всій області функціонують пункти незламності. На дорогах працює спецтехніка.

Пряма мова Кіпера: "Негода вируватиме на Одещині й завтра, буде сніжно й слизько, тож ще раз дуже прошу утриматися від поїздок на автомобілі та без необхідності не виходити на вулицю, особливо людям поважного віку та вагітним".

Теми: погодаОдеська область
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