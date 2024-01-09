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У Білому домі зустрілися з інноваційними виробниками зброї: говорили про безпілотники і розмінування

Олена ІвашківВівторок, 9 січня 2024, 01:01
У Білому домі зустрілися з інноваційними виробниками зброї: говорили про безпілотники і розмінування
Дрон-перехоплювач "Шахедів" DroneHunter® F700 компанії Fortem Aerospace, фото fortemtech

Представники Білого дому у понеділок зустрілися з керівниками венчурних, технологічних та оборонних компаній, щоб обговорити доступ України до інноваційного американського обладнання.

Джерело: Reuters

Деталі: Зустріч тривала п'ять годин і розмова була зосереджена на безпілотниках, протистоянню безпілотникам, а також на проблемі розмінування.

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Голова Ради національної безпеки Білого дому Джейк Салліван скликав зустріч, щоб підштовхнути до "оновленого акценту на допомозі Україні, подолати технологічні виклики, які гальмують прогрес і імпульс на полі бою", — сказав один з посадовців. 

На зустрічі були керівники компаній Fortem Aerospace (яка створила дрон-перехоплювач для "Шахедів" - ред.), очільники оборонних компаній Palantir Technologies та Anduril Industries, а також виробник безпілотників Skydio.

Представники адміністрації заявили, що зустріч у понеділок дала їм можливість дізнатися про нові можливості промисловості США в надії, що американський уряд зможе сприяти застосуванню цих інновацій в Україні.

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Теми: СШАзброя
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