У Білому домі зустрілися з інноваційними виробниками зброї: говорили про безпілотники і розмінування
Представники Білого дому у понеділок зустрілися з керівниками венчурних, технологічних та оборонних компаній, щоб обговорити доступ України до інноваційного американського обладнання.
Джерело: Reuters
Деталі: Зустріч тривала п'ять годин і розмова була зосереджена на безпілотниках, протистоянню безпілотникам, а також на проблемі розмінування.
Голова Ради національної безпеки Білого дому Джейк Салліван скликав зустріч, щоб підштовхнути до "оновленого акценту на допомозі Україні, подолати технологічні виклики, які гальмують прогрес і імпульс на полі бою", — сказав один з посадовців.
На зустрічі були керівники компаній Fortem Aerospace (яка створила дрон-перехоплювач для "Шахедів" - ред.), очільники оборонних компаній Palantir Technologies та Anduril Industries, а також виробник безпілотників Skydio.
Представники адміністрації заявили, що зустріч у понеділок дала їм можливість дізнатися про нові можливості промисловості США в надії, що американський уряд зможе сприяти застосуванню цих інновацій в Україні.