Вибухівка була на вагонах: з'явилися подробиці "бавовни" на російській залізниці

З'явилося фото вибухових пристроїв, закріплених на цистернах поїзда, який зупинили в Росії у Нижньому Тагілі 8 січня після того, як прозвучав "хлопок".

Джерело: TagilCity.ru

Деталі: За інформацією місцевих журналістів, вибухових пристроїв було кілька.

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На одній із цистерн, зображених на фото, пише ТОВ "Газпромтранс". За відкритими даними, ця станція відноситься до Приволзької Північної дороги Астраханського відділення. Вказана юрособа із майже 14 млрд руб. статутного капіталу належить ПАТ "Газпром".

Вибухівка на цистерні, фото TagilCity.ru

Передісторія:

8 січня у Свердловській області Росії здетонував вибуховий пристрій на залізничних коліях біля нафтобази. Стверджується, що вибух стався на залізничних коліях у районі станції Сан-Донато.