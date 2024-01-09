ISW: російські війська незначно просунулися в районі Донецька та Вербового

Російські війська підтвердили просування в районі Донецька та Вербового, а позиційні бойові дії тривали вздовж усієї лінії зіткнення.

Джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Деталі: За інформацією військових аналітиків, російські війська незначно просунулися на захід від міста Донецьк.

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Геолокаційні кадри, опубліковані 7 січня, показують, що російські війська просунулися на східну околицю Георгіївки (6 км на захід від Донецька).

Російські військові блогери стверджували, що російські війська захопили дві церкви в Георгіївці та просунулися на 300 метрів, а також що російські війська також просунулися на протилежний берег річки Осикова(безпосередньо на захід від міста Донецьк).

Позиційні бойові дії були на захід від Донецька в районі Мар’їнки та Георгіївки та на південний захід від Донецька в районі Новомихайлівки та Побєди.

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Російські війська також підтвердили наступ на заході Запорізької області. Геолокаційні кадри, опубліковані 8 січня, показують, що російські війська незначно просунулися на захід від Вербового (на схід від Роботиного).

Російські та українські джерела стверджують, що позиційні бойові дії тривали поблизу Роботиного, на захід від Вербового та на північ від Новопрокопівки (на південь від Роботиного). Російський військовий блогер заявив, що через ожеледицю на запорізькому напрямку російські війська можуть дістатися до своїх позицій лише на броньованій гусеничній техніці. Окупаційний чиновник Запорізької області Володимир Рогов заявив, що погані погодні умови в Запорізькій області заважають російським і українським силам використовувати безпілотники для коригування артилерійського вогню.

Ключові висновки ISW за 8 січня: