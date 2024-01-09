Міністра оборони США перевели з палати інтенсивної терапії – Пентагон
Міністр оборони США Ллойд Остін переведений з палати інтенсивної терапії у звичайну лікарняну палату, він одужує і перебуває в хорошому настрої.
Джерело: заява речника Пентагону Патріка Райдера на сайті відомства
Деталі: За словами речника, Остін має повний доступ до безпечного зв’язку та продовжує контролювати операції Міністерства оборони по всьому світу.
Райдер також розповів, що Остін потрапив до відділення інтенсивної терапії ввечері 1 січня після того, як відчув сильний біль після планової медичної процедури, проведеної в тій же лікарні 22 грудня.
Після госпіталізації Остін пройшов тестування та оцінку. 2 січня певні повноваження були передані заступнику міністра оборони Кетлін Хікс "у зв'язку зі станом міністра та на підставі медичних рекомендацій", сказав Райдер.
Співробітники Остіна та Хікс були повідомлені, що передача повноважень відбулася через електронне сповіщення.
4 січня керівник апарату Остіна повідомив Хікс та радника Білого дому з національної безпеки про госпіталізацію міністра. Райдер зазначив, що керівник штабу Остіна хворів на грип, через що сповіщення було зроблене з затримкою.
Після цього, Хікс "негайно взялася за підготовку публічної заяви та звернення до Конгресу" разом із керівником апарату Остіна, сказав Райдер.
Конгрес був повідомлений про госпіталізацію секретаря наступного дня, незадовго до того, як Райдер опублікував заяву для ЗМІ.
Райдер сказав, що Міністерство оборони наразі переглядає, як воно може вдосконалити свої процедури сповіщення, щоб включити в ланцюжок повідомлень Білий дім та Конгрес.
Передісторія:
- Раніше повідомляли, що Байден чотири дні нічого не знав про госпіталізацію Остіна через низку помилок.
- Нагадаємо, 5 січня речник Пентагону генерал Патрик Райдер повідомив, що Ллойд Остін 1 січня був госпіталізований до Національного військового медичного центру імені Волтера Ріда через медичні ускладнення.
- За даними ЗМІ, Остін провів чотири дні у відділенні інтенсивної терапії.
- Асоціація кореспондентів Пентагону розкритикувала рішення відомства повідомити про медичні ускладнення його голови постфактум, наголосивши, що громадськість "має право знати, коли члени уряду США перебувають у лікарні, під анестезією або коли їхні обов'язки делегуються в результаті будь-якої медичної процедури".
- Сам Остін в опублікованій Пентагоном заяві повідомив, що одужує, а також додав, що розуміє занепокоєння ЗМІ, й визнав, "що міг би краще виконати роботу, забезпечивши належне інформування громадськості".