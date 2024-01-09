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Росіяни активно атакували на Авдіївському напрямку, але безуспішно − Генштаб

Ірина БалачукВівторок, 9 січня 2024, 07:24
Росіяни активно атакували на Авдіївському напрямку, але безуспішно − Генштаб
Українські воїни. Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Російські окупанти атакували на 7 напрямках, найактивнішими штурмові дії були на Авдіївському, загалом за минулу добу на фронті відбулося 67 боєзіткнень.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 9 січня у Facebook 

Дослівно Генштаб: "Протягом минулої доби відбулося 67 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 55 ракетних та 22 авіаційних удари, здійснив 35 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах".  

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Деталі: У зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку українські захисники відбили 5 атак ворога біля Синьківки Харківської області.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 2 атаки окупантів східніше Тернів Донецької області.

На Бахмутському напрямку українці відбили 2 атаки противника в районах Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

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В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Українські воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 3 атаки росіян поблизу Авдіївки, Сєверного, Тоненького та ще 15 атак неподалік Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати загарбників в районах Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де відбили 12 атак.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили 7 атак росіян південніше Червоного, західніше Вербового та північніше Новопрокопівки.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку українські захисники продовжують заходи із розширення плацдарму. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити українські підрозділи із займаних позицій. Протягом минулої доби росіяни здійснили 12 безуспішних штурмових дії на позиції Сил оборони.

Водночас, за даними Генштабу, українські воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Протягом минулої доби ППО знищила 18 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55.

Підрозділи ракетних військ уразили 2 склади боєприпасів противника.

Теми: Донецька областьХерсонська областьЗапорізька областьГенштаб
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