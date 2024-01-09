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Росіяни з артилерії пошкодили 5 багатоповерхівок у Марганці вночі

Олена РощінаВівторок, 9 січня 2024, 08:18
Росіяни з артилерії пошкодили 5 багатоповерхівок у Марганці вночі
Марганець після артилерійського обстрілу 09.01.2024, фото Дніпропетровської ОВА

Росіяни серед ночі 9 січня обстріляли з артилерії місто Марганець у Дніпропетровській області та Куцурубську громаду в Миколаївській області, минулося без постраждалих. 

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, голова Миколаївської ОВА Віталій Кім

Деталі: Після опівночі під обстрілом був Марганець, що на Нікопольщині. Ворог вдарив по місту з важкої артилерії. Пошкоджені 5 багатоповерхівок і 2 авто. Загиблих та постраждалих немає.

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Марганець після артилерійського обстрілу 09.01.2024
Марганець після артилерійського обстрілу 09.01.2024
Фото з Телеграм голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака
Марганець після артобстрілу у ніч на 9 січня
Марганець після артобстрілу у ніч на 9 січня
Фото з Телеграм голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака

Також о 00:28 вночі 9 січня ворог завдавав артилерійських обстрілів по населеному пункту Куцурубської громади. Постраждалих немає.

Теми: Дніпропетровська областьМиколаївська областьобстрілвійна
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