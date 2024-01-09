Росіяни з артилерії пошкодили 5 багатоповерхівок у Марганці вночі
Вівторок, 9 січня 2024, 08:18
Росіяни серед ночі 9 січня обстріляли з артилерії місто Марганець у Дніпропетровській області та Куцурубську громаду в Миколаївській області, минулося без постраждалих.
Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, голова Миколаївської ОВА Віталій Кім
Деталі: Після опівночі під обстрілом був Марганець, що на Нікопольщині. Ворог вдарив по місту з важкої артилерії. Пошкоджені 5 багатоповерхівок і 2 авто. Загиблих та постраждалих немає.
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Також о 00:28 вночі 9 січня ворог завдавав артилерійських обстрілів по населеному пункту Куцурубської громади. Постраждалих немає.