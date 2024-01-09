Голова Львівщини відмежувався від скандалу з Гринкевичем, з яким підписував угоди і позував на фото

Зліва направо: голова Львівської облради Юрій Холод, бізнесмен Ігор Гринкевич та голова ОВА Максим Козицький у Львівській ОВА підписують меморандум про співпрацю. Фото з Facebook Козицького

Голова Львівської ОВА Максим Козицький, який підписував меморандум і позував на фото з львівським бізнесменом Ігорем Гринкевичем, підозрюваним у корупції, заявив, що ніяк не причетний до можливої протиправної діяльності Гринкевича у Міноборони, але при цьому визнав, що підписував договори з компаніями підприємця, хоч проти них були відкриті кримінальні провадження.

Джерело: Козицький у Facebook

Деталі: За його словами, наразі соцмережами ширяться дописи з критикою Гринкевича щодо його можливої протиправної діяльності на тендерах з Міноборони і при цьому часто використовують фото, на якому зображені бізнесмен, Козицький і голова Львівської облради Юрій Холод у приміщенні адміністрації.

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Пряма мова Козицького: "Зважаючи на це, вирішив прояснити декілька важливих моментів.

Насамперед наголошую: ні я, ні Львівська обласна військова адміністрація не маємо жодного стосунку до можливої протиправної діяльності Ігоря Гринкевича на закупівлях Міноборони.

Офіційно заявляю: як начальник Львівської ОВА я не знайомив Ігоря Гринкевича з посадовими особами МОУ і жодним чином не сприяв його співпраці з МОУ".

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Деталі: Він наголосив, якщо Гринкевич займався незаконною діяльністю, то повинен "понести максимально суворе покарання".

Козицький зазначив, що з підозрюваним бізнесменом зустрічався 3 рази. А згадане вище фото зробили, коли підписували тристоронній меморандум між Львівською ОВА, благодійним фондом Гринкевича "HOPE.UA" та Львівською облрадою.

Козицький назвав "HOPE.UA" "достатньо великою та відомою благодійною організацією", до якої "поки що ніяких претензій нема". За меморандумом, комунальний заклад "Журавненський будинок підтриманого проживання психоневрологічного типу" мають перетворити на обласний центр соціальної реабілітації дітей з ПТСР або з травмою війни.

Реставраційно-ремонтні роботи на 70% мав профінансувати "HOPE.UA", шляхом залучення коштів іноземних донорів, 30% мали оплатити з обласного бюджету.

За словами Козицького, минулого місяця "HOPE. UA" подалася на грант від Нідерландів щодо цього проєкту на суму понад 4 млн доларів. У лютому мають оголосити результати.

Голова ЛОВА додав, що кілька компаній Гринкевича працюють у Львівській області з 2012 року. З того часу з ними співпрацює ОВА. Зокрема, до 2020 року, коли Козицький очолив ОВА, з Гринкевичем підписали "понад 15 підрядів".

Пряма мова Козицького: "Співпрацю з компаніями Гринкевича розпочали ще у 2012 році. До цього часу щодо двох компаній Ігоря Гринкевича порушили два кримінальних провадження. В одному випадку були заактовані роботи, яких не зробили, в іншому – не в повному обсязі поставлене обладнання. За позовом ЛОДА влітку минулого року Касаційний кримінальний суд постановив стягнути з відповідача на користь УКБ ЛОДА матеріальну шкоду у сумі понад 118 тисяч гривень. Щодо іншого кримінального провадження – суд першої інстанції за позовом ЛОДА вирішив відшкодувати понад 721 тисячу гривень на користь тієї ж ЛОДА".

Деталі: Попри невиконані роботи і кримінальні справи, за часів Козицького не відмовились від співпраці з компаніями Гринкевича і підписали ще три угоди.

Голова ОВА розповів, що перша угода стосувалася школи-довгобуду у смт. Гірник. Розпорядження про її реконструкцію прийняли у 2016 році. Договір з компанією Гринкевича підписали у 2022 році. За словами Козицького, компанія Гринкевича виконала роботи, і зараз влада чекає "сертифікату від ДІАМ, щоб діти вже почали вчитись у ній".

Друга угода стосувалась школи-довгобуду у селі Черниця, реконструкцію якої почали ще у 2008 році. Угоду з компанією Гринкевича підписали у 2023 році. За словами Козицького, "за 3,8 млн гривень замінили вікна, частково утеплили перекриття горища, щоб коробка будівлі банально не руйнувалась".

Третя угода була щодо будівництва центру безпеки громадян у селі Східниця. Договір з компанією Гринкевича підписали у 2023 році. За словами Козицького, центр планують відкрити цього року.

"Наприкінці хотів би ще раз підкреслити – якщо Ігор Гринкевич та люди, з якими він співпрацював, винні, то за свою "діяльність" вони мають понести найсуворіше покарання, яке передбачене законом. Бо збагачення на війні – це мародерство", − наголосив Козицький.

Він також запевняє, що не подавав сина Ігоря Гринкевича – Романа Гринкевича – на нагородження відзнакою "Золоте серце".

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