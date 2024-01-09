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Каллас: Естонія вкладатиме по 0,25% ВВП в оборону України у наступні чотири роки

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 9 січня 2024, 10:34
Каллас: Естонія вкладатиме по 0,25% ВВП в оборону України у наступні чотири роки
Кая Каллас, фото: Getty Images

Прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас пообіцяла, що її країна в наступні чотири роки продовжить надавати Україні військову допомогу в розмірі 0,25% свого внутрішнього валового продукту.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на ERR

Пряма мова Каллас: "Внесок Естонії в перемогу України становитиме 0,25% ВВП протягом наступних чотирьох років. Якщо кожна країна внесе по 0,25%, це те, що потрібно Україні для перемоги в цій війні".

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Деталі: Каллас закликала наслідувати цей приклад країни Європи, Північної Америки та інші країни.

Глава естонського уряду додала, що з 2022 року Естонія надала Україні військову допомогу на суму майже 500 млн євро.

"Це необхідно і для забезпечення нашої безпеки", – зазначила вона.

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Крім того, у наступні роки Естонія також виділятиме 14 млн євро на рік на спільні дії з відновлення України та пов'язані з цим рішення.

Каллас зазначила, що багато людей звикли до війни, і в демократичних країнах громадська думка уповільнює ухвалення рішень.

Вона вважає, що у різних країнах необхідно вести послідовну роз'яснювальну роботу про те, чому важливо надавати підтримку Україні.

Що було раніше:

  • Напередодні канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав інші країни Європейського Союзу надати цього року більшу військову підтримку Україні.
  • А минулого тижня міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський розгорнуто пояснив, чому подальша військова підтримка України відповідає європейським інтересам і чому говорити про "втому від України" на Заході неправильно.

Теми: Естоніядопомога УкраїніВВП
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