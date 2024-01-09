Politico: Угорщина погодиться зняти вето на допомогу Україні від ЄС за однієї умови

Видання Politico дізналося, що Угорщина пропонує зняти своє вето на пакет допомоги від ЄС Україні в розмірі 50 млрд євро за умови, що фінансування буде переглядатися щороку.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на публікацію Politico

Деталі: Повідомляється, що за словами трьох дипломатів ЄС, Будапешт заявив, що може зняти своє вето за умови, що Європейська рада затвердить голосування за виділення коштів на щорічній основі.

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Як зазначає видання, це дало б угорському прем’єру Віктору Орбану можливість блокувати фінансування України щороку, або отримати поступки від Брюсселя за відмову від вето.

У матеріалі йдеться, що Угорщина сформулювала цю пропозицію під час зустрічі 27 бюджетних експертів ЄС у п'ятницю і направила відповідний документ до Ради ЄС, де наразі головує Бельгія.

За словами дипломата, знайомого з ходом переговорів, згідно з угорською пропозицією, ЄС щороку надаватиме Україні 12,5 мільярдів євро у вигляді грантів і кредитів, що за чотири роки складе запропоновані Єврокомісією 50 мільярдів євро.

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Деякі дипломати ЄС скептично ставляться до цієї пропозиції попри зміну риторики Угорщини, яка раніше виступала категорично проти виділення коштів Україні у будь-якому вигляді.

Вони вказують, що угорська пропозиція не забезпечить передбачуваності для України.

"Семирічний бюджет ЄС – це багаторічна структура, ми не можемо робити це (погоджувати. – Ред.) з року в рік", – сказав один із дипломатів.

Питання фінансування України з боку ЄС стоїть на порядку денному зустрічі послів країн-членів ЄС, запланованої на середу.

Передісторія:

Після грудневого саміту ЄС багато лідерів висловили впевненість, що Євросоюз неодмінно ухвалить рішення про фінансову підтримку України на початку року.

У зв’язку з цим лідери домовилися про позачерговий саміт, присвячений цьому питанню, який відбудеться 1 лютого.

За даними ЗМІ, Євросоюз готує "план Б" з 20 мільярдами євро фінансової допомоги для України на випадок, якщо прем’єр Угорщини Віктор Орбан все ж заблокує основний план на 50 мільярдів.

Дивіться також відеоблог-пояснення "ЄвроПравди" про те, як можуть подолати вето Орбана.