Росіяни знайшли уламки боєприпасу у Волгоградській області

У селі Великий Морець в Єланському районі Волгоградської області Російської Федерації впав боєприпас, люди не постраждали.

Джерело: "Кавказский Узел" із посиланням на місцеву владу, соцмережі та інші видання; Astra

Деталі: За даними джерел, 8 січня літаючий об'єкт упав на околиці села Великий Морець, яке розташоване між Воронежем і Саратовим, на північ від Волгограда. Відео з об'єктом, що впав, уночі опублікували в пабліку "Подслушано. Волгоград Красноармейский" у соцмережі "ВКонтакте".

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На кадрах одного ролика показано довгасті предмети, що летять у небі, – автор стверджує, що це ракети. Потім показано зламані дерева, електронні плати, металевий об'єкт, що лежить на землі, схожий на уламок ракети. Далі показано поле з металевим уламком на ньому і довгастим предметом, також схожим на частину ракети.

На другому ролику показано кілька металевих довгастих предметів, що лежать у полі. На одному з них є відеокамера.

Інформацію про об'єкт підтвердила голова адміністрації села Галина Зуєва. Вона зазначила, що відомості передано в екстрені служби. У Єдиній чергово-диспетчерській службі Єланського району від коментарів відмовилися, а в управлінні МНС у Волгоградській області заявили, що не отримували повідомлень із цього приводу.

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