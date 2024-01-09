В Україні очікуються сніг і морози

У найближчі три дні в Україні очікується морозна погода, у середу та четвер прогнозують невеликий сніг.

Джерело: Укргідрометцентр

Дослівно УГМЦ: "10 січня в північних та східних областях місцями невеликій сніг, на решті території без опадів. Температура вночі 7-14° морозу, вдень 0-6° морозу. Вітер північно-західний, західний 7-12 м/с".

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Погода 10 січня Скриншот з сайту УГМЦ

Деталі: 11-12 січня у більшості областей часом сніг. 11 січня температура вночі 2-7° морозу, у східних областях в Карпатах та на Прикарпатті 6-11° морозу, вдень в Україні від 4° морозу до 1° тепла.

Погода 11 січня Скриншот з сайту УГМЦ

12 січня температура вночі та вдень 8-13° морозу; у південній частині та на Закарпатті вночі та вдень 3-8° морозу.

Погода 12 січня Скриншот з сайту УГМЦ

11 січня та вночі 12 січня в Україні місцями пориви 15-20 м/с.

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