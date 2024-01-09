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Сили оборони спалили російський "Солнцепьок"

Валентина РоманенкоВівторок, 9 січня 2024, 12:07
Сили оборони спалили російський Солнцепьок
скриншот

Сили спецоперацій виявили, а Сили оборони спалили важку вогнеметну систему ворога "Солнцепьок" на Південному напрямку.

Джерело: пресслужба ССО

Деталі: Під час ведення розвідки на Південному напрямку екіпаж БпАК 73-го морського центру ССО виявив замасковану під кронами хвойних дерев важку вогнеметну систему (ТОС-1А) "Солнцепьок".

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Оператори ССО визначили координати важкої вогнеметної системи та навели по ній вогонь HIMАRS ракетно-артилерійського підрозділу Сил оборони. Унаслідок вогневого ураження "Солнцепьок" знищено вщент.

Довідково: Система використовується для знищення легкої броньованої техніки, живої сили, а також руйнування фортифікаційних споруд противника. Вогонь з "Солнцепьоку" ведеться некерованими реактивними снарядами калібру 220 мм вагою до понад 200 кг.

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Теми: ССОвійна
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