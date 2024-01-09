Маріо Драгі може стати наступним головою Євроради – FT

У Європейському Союзі бачать основним кандидатом на посаду президента Європейської ради колишнього прем’єр-міністра Італії Маріо Драгі. Також серед кандидатів – нинішні прем'єр-міністри Іспанії Педро Санчес та Данії Метте Фредеріксен.

Джерело: "Financial Times" із посиланням на європейських посадовців і дипломатів, "Європейська правда"

Деталі: За словами співрозмовників видання "Financial Times", Драгі має всі шанси стати наступником нинішнього голови Євроради Шарля Мішеля.

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Те, що Драгі розглядатимуть як ключового кандидата, першим прогнозував Сергій Сидоренко у статті для "Європейської правди".

Водночас, джерело FT, близьке до Драгі, заявило, що він не претендує на жодну з керівних ролей у ЄС.

У Євросоюзі також припускають, що найближчим часом на посаду голови Євроради з’являться інші кандидати.

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Як зазначає видання, важко передбачити, як розвиватимуться події з угодами щодо заміщення вищих посад в ЄС, оскільки це також залежить від результатів загальноєвропейських виборів.

У публікації йдеться, що терміновість пошуку наступника Мішеля частково викликана можливістю того, що Європейську раду може тимчасово очолити угорський прем’єр Віктор Орбан, чия країна головуватиме в Раді ЄС. Це станеться, якщо не вдасться узгодити кандидатуру до того, як Мішель залишить посаду.

Видання зазначає, що лідери ЄС також мають можливість призначити тимчасового кандидата, щоб не допустити Орбана.

Однак, за словами одного з посадовців, Драгі навряд чи погодиться на тимчасову роль.

Серед інших кандидатів на посаду голови Європейської ради – нинішні прем'єр-міністри Іспанії Педро Санчес та Данії Метте Фредеріксен.

На відміну від Драгі, обидва лідери пов'язані з великими європейськими політичними партіями, що є важливим фактором при призначеннях в ЄС.

Відсутність партійної приналежності у Драгі "зашкодить йому", сказав дипломат ЄС.

Крім того, у матеріалі наголошується, що країни-члени ЄС з Центральної та Східної Європи вже давно скаржаться на те, що керівні посади надто часто отримують західноєвропейці.

Передісторія:

7 січня президент Євроради Шарль Мішель заявив, що висуватиме свою кандидатуру на виборах до Європейського парламенту в червні і тому достроково залишить посаду.

Якщо це станеться, і лідерам ЄС не вдасться швидко дійти згоди щодо наступника Мішеля, головування у Європейській раді тимчасово перейде до прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана – лідера країни, яка головуватиме у Раді ЄС з липня 2024 року до грудня.

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