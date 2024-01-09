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ЗМІ: Зеленський планує візит до Швейцарії наступного тижня

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 9 січня 2024, 12:55
ЗМІ: Зеленський планує візит до Швейцарії наступного тижня
Фото: Офіс Президента

Президент України Володимир Зеленський може наступного тижня відвідати Швейцарію щонайменше на два дні.

Джерело: Tages-Anzeiger з посиланням на кілька незалежних джерел, які поінформовані про плани візиту, "Європейська правда"

Деталі: За даними видання, український лідер розглядає можливість візиту до Берна 15 січня перед своїм виступом у Давосі на Всесвітньому економічному форумі (ВЕФ), який проходить з 15 по 19 січня.

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За словами джерел Tages-Anzeiger, робота з планування візиту Зеленського ведеться з середини грудня. У Федеральному департаменті закордонних справ цю інформацію не підтвердили і не спростували.

Співрозмовники видання з федеральної адміністрації зазначають, що запланований візит президента України, ймовірно, не будуть підтверджувати до останнього моменту.

Втім, йдеться в публікації, чи зможе Зеленський насправді поїхати до Швейцарії наступного тижня, також, ймовірно, залежатиме від військової ситуації в Україні.

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Остаточне рішення щодо того, чи приїде Зеленський до Берну та Давосу, схоже, ще не прийнято, зауважує Tages-Anzeiger. За словами українського високопосадовця, якого не називає видання, обговорення все ще тривають.

Альтернативою може стати виступ українського лідера по відеозв'язку, адже він вже спілкувався з учасниками ВЕФ у такий спосіб минулого року.

Запланована програма візиту Зеленського до Берна поки що невідома. Зустріч може відбутися в заміському маєтку Лон в Керзаці, що за п'ять кілометрів від центру Берна, де Федеральна рада традиційно приймає гостей з іноземних держав, і який силам безпеки легше оточити, ніж центр столиці.

Що передувало: 

  • Раніше Федеральна рада Швейцарії оголосила про виділення додаткових 11,8 мільйона швейцарських франків (12,5 мільйона євро) для допомоги українцям у зимовий період.
  • Перед цим нижня палата парламенту Швейцарії слідом за верхньою, Радою кантонів, схвалила поправку до законодавства, яка дещо пом’якшує вимоги до експорту озброєння.
  • Теоретично нова поправка дозволить Швейцарії схвалювати реекспорт зброї в Україну, але ані її ініціатори, ані Федеральний уряд не повідомляли про подібні наміри.
  • Нагадаємо, у вересні Національна рада Швейцарії відхилила пропозицію Ради кантонів змінити правила реекспорту зброї до країн, які беруть участь у воєнних конфліктах.

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Теми: ЗеленськийШвейцаріяпрезидент
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