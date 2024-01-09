Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Чемпіонат України з волейболу став першим, де офіційно допустили вболівальників

Валентина РоманенкоВівторок, 9 січня 2024, 13:56
Чемпіонат України з волейболу став першим, де офіційно допустили вболівальників
ілюстративне фото ФВУ

У чемпіонаті України з волейболу допустили глядачів на трибуни.

Джерело: "Суспільне Спорт" із посиланням на пресслужбу Федерації волейболу України.

Деталі: З початком повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року Україні ввели режим воєнного стану. Він передбачає певні обмеження, зокрема, заборону на масові заходи. Тому, попри поновлення спортивних змагань, глядачів на стадіонах дотепер не допускали.

Реклама:

На початку грудня 2023 року Кабінет міністрів України доручив Міністерству молоді та спорту, МВС й безпековим органам розробити порядок допуску глядачів на трибуни. Відповідні критерії у Мінмолодіспорту розробили майже за два тижні.

Турніром, де вперше повернули глядачів на трибуни, стала чоловіча та жіноча волейбольні Суперліги. Вболівальників допустили на матчі з січня і щонайменше до завершення сезону 2023/24. Організатори передаватимуть 50% коштів від продажу квитків до фонду "Повернись живим".

Повідомляється, що перший матч після допуску глядачів відбудеться у п'ятницю 12 січня. У чоловічій Суперлізі зіграють "Епіцентр-Подоляни" та лідер чемпіонату "Житичі-Полісся". Ця зустріч, як і усі поєдинки нинішнього сезону, відбудеться у Чернівцях на арені ПВЛУ.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: спортВоєнний стан
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Українець Довбик за 6 хвилин оформив хет-трик у Чемпіонаті Іспанії

Конкурент Трампа від республіканців зняв свою кандидатуру на його користь

Зеленський: Нам треба думати, як провести вибори, але зараз закон забороняє

У понеділок на дорогах України ожеледиця, на півночі сильні морози

відеоТрамп про Орбана: Великий лідер у Європі

фотоПогрози Ніколову: правоохоронці встановили зловмисників

Усі новини...
спорт
Світоліна вийшла у фінал свого першого турніру WTA в році
14-річний киянин став наймолодшим гросмейстером у світі
У Львові через ракетний удар загинув відомий баскетболіст
Останні новини
00:53
оновлюєтьсяРосіяни запускали "Шахеди" з півдня
00:26
Міністр оборони Британії: Європі треба "активізуватись"
23:39
У Батумі евакуювали найбільші ТРЦ, ймовірно через "замінування"
23:05
У Monobank знову заявили про потужні DDoS-атаки
22:54
Українець Довбик за 6 хвилин оформив хет-трик у Чемпіонаті Іспанії
22:42
Конкурент Трампа від республіканців зняв свою кандидатуру на його користь
22:00
фотоУ Донецьку на ринку через обстріл загинули люди, Сили оборони заявили про непричетність
21:40
Ми вже визначили пріоритети на наступні тижні, чітко бачимо завдання – Зеленський
21:19
Зеленський про стеження за журналістами: СБУ буде розслідувати, все знайдуть
21:10
У Франції пройшли протести проти важливого для Макрона закону про імміграцію
Усі новини...
Реклама: