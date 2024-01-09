Чемпіонат України з волейболу став першим, де офіційно допустили вболівальників

У чемпіонаті України з волейболу допустили глядачів на трибуни.

Джерело: "Суспільне Спорт" із посиланням на пресслужбу Федерації волейболу України.

Деталі: З початком повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року Україні ввели режим воєнного стану. Він передбачає певні обмеження, зокрема, заборону на масові заходи. Тому, попри поновлення спортивних змагань, глядачів на стадіонах дотепер не допускали.

Реклама:

На початку грудня 2023 року Кабінет міністрів України доручив Міністерству молоді та спорту, МВС й безпековим органам розробити порядок допуску глядачів на трибуни. Відповідні критерії у Мінмолодіспорту розробили майже за два тижні.

Турніром, де вперше повернули глядачів на трибуни, стала чоловіча та жіноча волейбольні Суперліги. Вболівальників допустили на матчі з січня і щонайменше до завершення сезону 2023/24. Організатори передаватимуть 50% коштів від продажу квитків до фонду "Повернись живим".

Повідомляється, що перший матч після допуску глядачів відбудеться у п'ятницю 12 січня. У чоловічій Суперлізі зіграють "Епіцентр-Подоляни" та лідер чемпіонату "Житичі-Полісся". Ця зустріч, як і усі поєдинки нинішнього сезону, відбудеться у Чернівцях на арені ПВЛУ.