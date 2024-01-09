Чемпіонат України з волейболу став першим, де офіційно допустили вболівальників
У чемпіонаті України з волейболу допустили глядачів на трибуни.
Джерело: "Суспільне Спорт" із посиланням на пресслужбу Федерації волейболу України.
Деталі: З початком повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року Україні ввели режим воєнного стану. Він передбачає певні обмеження, зокрема, заборону на масові заходи. Тому, попри поновлення спортивних змагань, глядачів на стадіонах дотепер не допускали.
На початку грудня 2023 року Кабінет міністрів України доручив Міністерству молоді та спорту, МВС й безпековим органам розробити порядок допуску глядачів на трибуни. Відповідні критерії у Мінмолодіспорту розробили майже за два тижні.
Турніром, де вперше повернули глядачів на трибуни, стала чоловіча та жіноча волейбольні Суперліги. Вболівальників допустили на матчі з січня і щонайменше до завершення сезону 2023/24. Організатори передаватимуть 50% коштів від продажу квитків до фонду "Повернись живим".
Повідомляється, що перший матч після допуску глядачів відбудеться у п'ятницю 12 січня. У чоловічій Суперлізі зіграють "Епіцентр-Подоляни" та лідер чемпіонату "Житичі-Полісся". Ця зустріч, як і усі поєдинки нинішнього сезону, відбудеться у Чернівцях на арені ПВЛУ.