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Макрон призначив наймолодшого прем′єр-міністра Франції

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 9 січня 2024, 14:01
Макрон призначив наймолодшого прем′єр-міністра Франції
Габріель Атталь, фото: Getty Images

Президент Франції Емманюель Макрон 9 січня призначив прем'єр-міністром 34-річного Габріеля Атталя, який став наймолодшим головою уряду в історії П'ятої республіки.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro

Деталі: Атталь змінив на посту Елізабет Борн, яка в понеділок подала у відставку.

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Оголошення про призначення завершило десять днів вагань і змін на найвищому державному рівні, в яких президент Емманюель Макрон демонстрував нерішучість. Глава держави, зокрема, вивчав призначення міністра збройних сил Себастьєна Лекорню або колишнього міністра сільського господарства Жюльєна Денорманді.

Маючи відмінний імідж у громадській думці, Габріель Атталь бездоганно працював з початку навчального року у вересні. Він відзначився низкою популярних рішень, таких як заборона носіння абая в школі, проактивна політика проти шкільного булінгу, кінець єдиної середньої школи, експерименти з формою та другорічництвом.

Останнім часом його ім'я регулярно циркулює у владних коридорах в якості претендента на посаду мера Парижа у 2026 році або навіть на президентську посаду у 2027 році.

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В останньому опитуванні на замовлення Le Figaro третина французів вважала, що Габріель Атталь є найкращим кандидатом з-поміж чинних французьких урядовців на посаду прем’єр-міністра.

Що було раніше:

  • Елізабет Борн у понеділок, 8 січня, подала до Єлисейського палацу заяву про відставку. Разом із прем'єркою у відставку йде увесь склад уряду Франції, але до призначення нового вони продовжують виконувати обов'язки.
  • Чутки про відставку голови французького уряду в місцевих ЗМІ регулярно згадувались в останні дні на тлі невдоволеності населення реформами Макрона.
  • 62-річна Елізабет Борн була призначена на посаду голови уряду Франції у травні 2022 року, після перемоги президента на виборах, і стала другою жінкою на цій посаді в історії країни.

Теми: Франція
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