На заході України планують ремонтувати німецьку зброю, зокрема танки Leopard 1

Німецька оборонна компанія Flensburger Fahrzeugbau GmbH будує на заході України ремонтний центр для відновлення низки зразків німецького озброєння та військової техніки, що є на озброєння Сил оборони України.

Джерело: член комітету з питань оборони Німеччини, депутат Бундестагу Маркус Фабер у соцмережі X (раніше Twitter); "Defense Express"

Пряма мова Фабера: "На заході України компанія FFG – Flensburger Fahrzeugbaugesellschaft будує ремонтний центр для бронетехніки, яка потребує ремонту, зокрема тієї, яку вона поставила.

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Для України це означає величезне підвищення ефективності, оскільки відпаде необхідність у дорогому і тривалому транспортуванні за кордон, і Збройні сили зможуть навчати своїх механіків безпосередньо на місці".

Деталі: Німецький депутат також відзначив, що візит на місце показав, що "гроші німецьких платників податків використовуються з користю" і військова допомога Німеччини підтримується.

Liebe Freunde,



im Westen der #Ukraine errichtet die #FFG - Flensburger Fahrzeugbaugesellschaft ein Instandsetzungshub für reparaturbedürftige Panzerfahrzeuge - wie den von ihr gelieferten #Leopard1. pic.twitter.com/TN8pCaVrTP ВІДЕО ДНЯ January 9, 2024

Фабер не розкриває весь список озброєння, яке буде проходити ремонт у центрі, але як приклад називає танки Leopard 1A5, які вже експлуатують українські військові.

"Defense Express" припускає, що може йтися про весь перелік озброєння, компетенції з ремонту якого має FFG, зокрема інженерні машини Wisent 1, 2A1 Dachs та пускові IRIS-T.

Зокрема, як зазначається, на зберіганні у FFG перебувало 99 танків Leopard 1A5DK, які зрештою мають потрапити на озброєння ЗСУ.

Цьому передувало: У липні 2023 року посол України в Німеччині Олексій Макєєв оприлюднив фото, яке свідчить про створення спільного підприємства німецькою компанією FFG спільно з українським оборонно-промисловим комплексом. Підприємтво FFG INDUSTRIES UKRAINE LLC було зареєстроване днем раніше.

Ще раніше у FFG розповідали про підписану з "Агенцією оборонних закупівель спеціальну угоду про співпрацю "з метою подальшого підвищення обороноздатності України, забезпечення мобілізаційної стійкості, захисту від надзвичайних ситуацій, національної безпеки і оборони".