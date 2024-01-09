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Дрони атакували нафтобазу та енергокомпанію в РФ. Джерело каже, що за цим стоїть ГУР

Тетяна Лозовенко, Валентина РоманенкоВівторок, 9 січня 2024, 14:18
Дрони атакували нафтобазу та енергокомпанію в РФ. Джерело каже, що за цим стоїть ГУР
фото з анонімних телеграм-каналів

Безпілотники атакували нафтобазу та енергетичне підприємство в місті Орел Орловської області Росії, за даними джерела УП, це операція Головного управління розвідки України за сприяння Мінцифри та фонду "Повернись Живим".

Джерело: губернатор Орловської області Андрій Кличков, анонімні Telegram-канали, джерело УП у спецслужбах

Пряма мова губернатора: "На території міста Орел сталося падіння двох безпілотних літальних апаратів на об'єкт паливно-енергетичного комплексу. Загоряння оперативно локалізовано, надається необхідна допомога".

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Деталі: Анонімні Telegram-канали заявляють, що один дрон врізався в порожній резервуар на території нафтобази "Орелнефтепродукт". Повідомляється, що люди не постраждали. Telegram-канали також стверджують, що після атаки не було загорання. Водночас вони публікують фото зі стовпом диму.

Другий безпілотник, як стверджується, атакував "Ореленерго" на Високовольтній вулиці. На місці почалася пожежа, наразі загоряння локалізовано.

Оновлено: Губернатор повідомив, що під час атаки БПЛА на об'єкти паливно-енергетичного комплексу постраждали троє осіб, які отримали травми середньої тяжкості. Двоє від госпіталізації відмовилися.

ВІДЕО ДНЯ

За даними джерела УП в спецслужбах, за атакою стоїть Головне управління розвідки МОУ: "Це операція ГУР за сприяння Мінцифри та фонду "Повернись Живим"".

 
 

Теми: Росіяпожежанафтабезпілотники
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