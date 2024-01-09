Росіяни завдали ударів по Херсону, вибухи у різних районах міста – МВА

Російські загарбники вдень 9 січня нанесли удари по Херсон, в різних районах міста чутно вибухи.

Джерело: очільник Херсонської МВА Роман Мрочко у Telegram голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram

Пряма мова: "Армія РФ завдала по Херсону кілька ударів з різних видів зброї. Вибухи було чути у різних районах міста".

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Деталі: За його словами, внаслідок недавніх обстрілів пошкоджено, зокрема, будівлю медичного закладу, тоді обійшлося без поранених.

Оновлено: Зголом голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що під удар потрапили багатоквартирні будинки та один із медичних закладів міста. "Лише дивом обійшлося без постраждалих", - зазначив він.

За його словами, на місцях ворожих атак уже працюють фахівці Херсонської обласної аварійно-рятувальної служби. Вони оперативно стали до аварійно-відновлювальних робіт.

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Що було раніше: 7 січня у Херсонській міській територіальній громаді через російські обстріли загинули двоє людей, ще двоє дістали поранень.