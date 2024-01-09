Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

"Помолився і поїхав у бік кордону": стрімер спробував незаконно подолати Тису

Валентина РоманенкоВівторок, 9 січня 2024, 15:07
Помолився і поїхав у бік кордону: стрімер спробував незаконно подолати Тису
фото ДПСУ

На Закарпатті житель міста Дніпро намагався незаконно перетнути державний кордон з Угорщиною.

Джерело: Державна прикордонна служба

Деталі: Зі слів чоловіка, він самостійно обрав собі маршрут, який пролягав через річкову ділянку, щоправда втілити свій план у життя не зміг, через страх втратити життя.

Реклама:

Прикордонники відділу "Вилок" не залишили порушника сам на сам зі стихією та доставили його в прикордонний підрозділ для складання документів про адміністративну відповідальність.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: ухилянтикордонПрикордонна службаВоєнний стан
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Українець Довбик за 6 хвилин оформив хет-трик у Чемпіонаті Іспанії

Конкурент Трампа від республіканців зняв свою кандидатуру на його користь

Зеленський: Нам треба думати, як провести вибори, але зараз закон забороняє

У понеділок на дорогах України ожеледиця, на півночі сильні морози

відеоТрамп про Орбана: Великий лідер у Європі

фотоПогрози Ніколову: правоохоронці встановили зловмисників

Усі новини...
ухилянти
У Чернігові поліція затримала адвокатку на хабарі 200 тисяч грн за допомогу ухилянтам
Незаконний вікенд у горах: прикордонники затримали 7 порушників на Закарпатті
Десяток чоловіків намагалися незаконно дістатися молдовського берега Дністра
Останні новини
01:21
Пріцкер вважає, що економічна стійкість є основою перемоги над Росією
00:53
оновлюєтьсяРосіяни запускали "Шахеди" з півдня
00:26
Міністр оборони Британії: Європі треба "активізуватись"
23:39
У Батумі евакуювали найбільші ТРЦ, ймовірно через "замінування"
23:05
У Monobank знову заявили про потужні DDoS-атаки
22:54
Українець Довбик за 6 хвилин оформив хет-трик у Чемпіонаті Іспанії
22:42
Конкурент Трампа від республіканців зняв свою кандидатуру на його користь
22:00
фотоУ Донецьку на ринку через обстріл загинули люди, Сили оборони заявили про непричетність
21:40
Ми вже визначили пріоритети на наступні тижні, чітко бачимо завдання – Зеленський
21:19
Зеленський про стеження за журналістами: СБУ буде розслідувати, все знайдуть
Усі новини...
Реклама: