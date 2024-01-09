"Помолився і поїхав у бік кордону": стрімер спробував незаконно подолати Тису
Вівторок, 9 січня 2024, 15:07
На Закарпатті житель міста Дніпро намагався незаконно перетнути державний кордон з Угорщиною.
Джерело: Державна прикордонна служба
Деталі: Зі слів чоловіка, він самостійно обрав собі маршрут, який пролягав через річкову ділянку, щоправда втілити свій план у життя не зміг, через страх втратити життя.
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Прикордонники відділу "Вилок" не залишили порушника сам на сам зі стихією та доставили його в прикордонний підрозділ для складання документів про адміністративну відповідальність.
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