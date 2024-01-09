В Італії заборонили російську виставку про Маріуполь

В Італії, у місті Модена, місцева влада скасувала дозвіл на проведення виставки, організованої російськими пропагандистами, про нібито "швидке відновлення і розквіт" окупованого Маріуполя.

Джерело: заява речника МЗС України Олега Ніколенка, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: За його словами, мерія Модени відкликала дозвіл після звернення української сторони.

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"Щиро вітаємо це рішення. Вдячні як мерії міста, так і українцям в Італії, які не дали ввести в оману італійське суспільство про наслідки російських злочинів в Маріуполі та Україні.

Закликаємо і інші міста в світі не надавати майданчиків для подібних російських провокацій. Це стане важливим внеском в перемогу України над російською агресією", – наголосив Олег Ніколенко.

Нагадаємо: На 20 січня у Модені планували провести пропагандистський захід про нібито "швидке відновлення" окупованого Маріуполя.

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Анонс заходу містить звичні кремлівські пропагандистські тези про нібито "народне повстання" на Донбасі, за яке видавали дії російських диверсантів під час захоплення влади в регіоні у 2014 році, та про "швидкий процес відновлення" міста, що зазнало величезних руйнувань у процесі його облоги та окупації регулярними військами РФ навесні 2022 року.

Седе українців в Італії почалися заклики діяти, щоби не допустити проведення такої виставки.

Українське посольство в Італії направило офіційний запит щодо скасування події.