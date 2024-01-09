Зеленський зібрав на Ставку командувачів основних напрямків фронту

Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача, присвячене забезпеченню фронту та посиленню протиповітряної оборони.

Джерело: глава держави в соцмережах

Пряма мова: "Важлива Ставка.

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Командувачі основних напрямків та операцій були присутні очно. Разом з ними, Генштабом, Міноборони, Мінстратегпромом і Мінцифрою в усіх деталях розібрали тему забезпечення фронту снарядами та дронами. Фактичні витрати, щоденна потреба, розподіл між підрозділами".

Деталі: За словами Зеленського, сторони систематизували поточні та майбутні контракти, допомогу від партнерів, власне виробництво, зокрема відкриття нових ліній.

Інша важлива тема, яка розглядалась на засіданні у вівторок – ППО.

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