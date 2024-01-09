Підлітки підпалили обладнання залізниці Київщини на "замовлення"

Четверо хлопців на "замовлення" невідомої особи облили легкозаймистою рідиною та підпалили комплекс автоматичних пристроїв, які відповідають за роботу світлофора на залізничних коліях Київщини.

Джерело: поліція Київської області, Київська обласна прокуратура

Деталі: Поліція повідомляє, що хлопці здійснили підпал релейної шафи сигнальної установки на перегоні Баришівка-Бориспіль, що порушило роботу транспорту.

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Як зʼясували поліцейські, юнаки отримали "замовлення" від невстановленої особи через Telegram. За грошову винагороду хлопці здійснили на залізничному перегоні чотири аналогічні підпали, внаслідок чого завдали матеріальних збитків "Укрзалізниці", сума яких встановлюється.

Двох 16-річних та 14-річного жителів Борисполя затримано та поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Також до вчинення вказаних правопорушень причетний їх 19-річний товариш.

За фактом умисного знищення чужого майна шляхом підпалу за попередньою змовою групою осіб та пошкодження шляхів сполучення та транспортних засобів чотирьом зловмисникам повідомили про підозру (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 194, ч. 1 ст. 277 ККУ). Їм загрожує до 10 років позбавлення волі.

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Наразі правоохоронці встановлюють замовників даного злочину.