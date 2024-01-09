На Одещині викрили суд, який за хабарі допомагав ухилянтам – СБУ

Правоохоронці ліквідували масштабну корупційну схему в Одеській області, де суд за 3,5 тис. доларів хабаря ухвалював рішення, які дозволяли військовозобов'язаним чоловікам уникати мобілізації та виїжджати за кордон.

Джерело: Служба безпеки України у Telegram

Деталі: Схема діяла у Білгород-Дністровському міськрайонному суді. Ліквідували її СБУ спільно з Національним антикорупційним бюро.

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До оборудки причетні співробітники суду та посередники. За даними слідства, злочинний механізм діяв із середини квітня 2022 року. За цей період фігуранти встигли "оформити" понад 1000 рішень на користь військовозобов'язаних.

Схема полягала у тому, що за хабар у суді приймалися рішення, які фіктивно визначали місце проживання неповнолітніх дітей за чоловіками. Це давало їм право ухилитися від мобілізації, а також виїхати за кордон.

Для реалізації схеми фігуранти залучили адвоката, який займався пошуком клієнтів, а також виступав у ролі посередника для зустрічі з ними та передачі грошей.

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Фото: СБУ

Щоб знайти ухилянтів, фігуранти розміщували оголошення у Instagram та Facebook.

СБУ та НАБУ задокументували на отриманні неправомірної вигоди одного із суддів. Наразі йому повідомлено про підозру за статтею Кримінального кодексу "Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою". Санкція статті передбачає до 10 років в'язниці з конфіскацією майна.

Триває розслідування.

Оновлено: Водночас видання NGL.media розповіло, що до нього звернувся юрисконсульт однієї з військових частин, що дислокуються на півдні України. За його словами, впродовж короткого періоду близько десятка військовослужбовців тієї частини подали рапорт на звільнення з армії на тій підставі, що після розлучення вони залишились єдиними опікунами своїх неповнолітніх дітей. Юрисконсульт запідозрив, що ці розлучення були фіктивними – тим більше, що усі рішення приймав один і той же суд.

У процесі розслідування NGL.media підтвердило обґрунтованість цих підозр. Видання з'ясувало, що йдеться про фіктивні розлучення з подальшим позбавленням матері права виховання дитини на користь батька. І хоча такі рішення приймаються по всій Україні, більше 30% з них припадають на Білгород-Дністровський міськрайонний суд.

За інформацією видання, майже усі ці рішення ухвалили лише четверо суддів цього суду – голова Олександр Боярський (364 рішення), Сергій Савицький (312), Валентин Заверюха (124) та Юлія Шевчук (30).

Як дізналося NGL.media, за даними НАБУ, організатором такої схеми уникнення мобілізації чоловіків є колишній голова Білгород-Дністровського міськрайонного суду Олександр Боярський. Також підтверджена причетність до цієї схеми трьох суддів, адвокатів і посередників.

Видання дізналося, що Боярський досі перебуває під слідством за іншу справу. Два роки тому детективи ДБР викрили його на спробі шахрайства, проте справа ще не завершена. В кінці 2021 року Вища рада правосуддя навіть відсторонила Боярського від суддівства, але уже через два місяці він повернувся на роботу. У жовтні 2023 року в кріслі голови суду його замінив Валентин Заверюха, а Боярський перейшов на посаду судді.

Як пише NGL.media, Боярський добре відомий місцевим журналістам. Ще у 2017 році одеські медіа писали про невідповідність його рівня життя і офіційної зарплати. У відповідь суддя публічно заявив журналістам, що журналісти просто заздрять йому.