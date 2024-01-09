Полковник у відставці, який шпигував для розвідки "Вагнера", отримав 15 років тюрми

До 15 років позбавлення волі засуджено полковника у відставці з Житомира, який працював на розвідку ПВК "Вагнер".

Джерело: Офіс генпрокурора, СБУ, співрозмовник УП в правоохоронних органах, "Судовий репортер"

Дослівно ОГП: "Засудженому призначено покарання – 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Також позбавлено військового звання".

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Деталі: За даними "Української правди", йдеться про Юрія Чернишова.

Прокурори у суді довели, що колишній полковник з вересня 2022 року по лютий 2023 року активно співпрацював з розвідкою приватної військової компанії "Вагнер". Він мав військовий досвід, у минулому очолював штаб розвідки ракетних військ та артилерії.

На виконання завдань російського куратора засуджений вивчав розташування стратегічно важливих об’єктів, військових частин, чисельність маршрути пересування військової техніки Збройних Сил України. Відстежував наявність оборонних об’єктів біля адмінбудівель та правоохоронних відомств.

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Отримані розвіддані наносив на детальну карту обласного центру, фотографував та надсилав ворожій розвідці.

Також він збирав та передавав "вагнерівцям" анкетні дані командирів однієї з військових частин. При цьому усвідомлював тяжкість свого злочину та скаржився кураторові, що при такій співпраці він "ризикує своєю свободою", зазначають прокурори..

Із представником так званої "групи Вагнера" засуджений спілкувався через заборонену в соцмережу та Телеграм. Для конспірації обрав позивний "Снаров".

Ворожого інформатора затримали у березні 2023 року.

Після затримання суд обрав зловмиснику запобіжний захід ‒ тримання під вартою із правом внесення застави у понад 200 тисяч гривень.

Уже наступного дня агент вніс заставні кошти та був звільнений з-під варти. Одразу після цього він намагався втекти до Білорусі, але його затримали за 300 метрів від кордону, зазначають в СБУ.

У суді Чернишов свою провину не визнав. Як пише "Судовий репортер", кримінальне провадження він назвав "провокацією працівників СБУ".

Водночас в ОГП наголошують, що фігурант поводився зухвало й використовував свій стан здоров’я, щоб затягнути строки розгляду справи. Не приховував своїх проросійських ідеологічних поглядів, підтверджуючи зневажливе ставлення до українців.

Богунський районний суд міста Житомира визнав 82-річного Юрія Чернишова винним у державній зраді і засудив до 15 років увʼязнення з конфіскацією всього майна.