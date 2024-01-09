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Умєров і Залужний з'їздили на позиції поблизу Куп’янська: "Ворогу не сподобається"

Валентина РоманенкоВівторок, 9 січня 2024, 18:51
Умєров і Залужний з'їздили на позиції поблизу Куп’янська: Ворогу не сподобається
фото Міноборони

Міністр оборони Рустем Умєров разом з головнокомандувачем ЗСУ генералом Валерієм Залужним і начальником Генерального штабу генерал-лейтенантом Сергієм Шапталою відвідали позиції Сил оборони в районі Куп’янська.

Джерело: пресслужба Міноборони

Деталі: Зазначається, що командувач ОСУВ "Хортиця" генерал-полковник Олександр Сирський ознайомив із ситуацією довкола Куп’янська, де українські воїни відбивають постійні спроби ворога атакувати.

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фото Міноборони

У Міноборони кажуть, що успіхів у російських окупантів на цьому напрямку немає.

Пряма мова Умєрова: "Мав честь зустрітися з командирами підрозділів, які воюють на цьому напрямку зараз. Доповіли про ситуацію, поточні виклики. Рішення будуть ухвалені найближчим часом – ворогу не сподобається".

Теми: війнаУмєров РустемЗалужний
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