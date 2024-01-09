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Зеленський обговорив із Дудою блокаду кордону та "гарантії безпеки"

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 9 січня 2024, 19:25
Зеленський обговорив із Дудою блокаду кордону та гарантії безпеки
зеленський і дуда. фото: AFP via Getty Images

Президент Володимир Зеленський поговорив телефоном з президентом Польщі Анджеєм Дудою.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Офіс президента

Деталі: Зеленський подякував за підтримку Польщею відкриття переговорів про членство України в ЄС та обговорив із Дудою забезпечення фінансової та політичної підтримки Києва з боку Євросоюзу.

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Торкнулись лідери і двосторонніх питань. "Наш спільний кордон має бути справжнім європейським кордоном. Кордоном єдності. Не має бути кордонів між нашими народами", – цитує Зеленського Офіс президента, не наводячи подробиць.

Також президенти обговорили прийдешній саміт НАТО у Вашингтоні й оборонну співпрацю, зокрема приєднання Польщі до спільної декларації лідерів "Групи семи" про безпекові зобов’язання для України.

Зеленський окремо подякував Дуді за підтримку "формули миру" й участь польського представника в прийдешній зустрічі на рівні радників лідерів держав у Давосі.

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Нагадаємо, за останні місяці у відносинах Києва та Варшави накопичилась низка проблем – від ембарго Польщі на імпорт української сільгосппродукції до блокування кордону польськими перевізниками.

Минулого тижня голова МЗС Дмитро Кулеба анонсував контакти з Польщею "на всіх рівнях" для вирішення двосторонніх проблем.

Читайте також: На виході з польської кризи: чи зможуть Київ і Варшава побудувати нові відносини у 2024 році,

а також редакційну статтю "ЄвроПравди": Польща веде "війну" проти європейського майбутнього України. Варшава має це усвідомити.

Теми: ЗеленськийПольщаДудакордон
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