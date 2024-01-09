Зеленський: Попри проблеми ми здатні забезпечити армію всім необхідним

Президент Володимир Зеленський розповів, які питання розглядалися на Ставці верховного головнокомандувача у вівторок. Зокрема, на ній йшлося про перспективи постачання зброї і військової техніки на 2024 рік.

Джерело: вечірнє відеозвернення Зеленського у соцмережах

Пряма мова: "Звичайно, розглянули постачання, яке очікуємо цьогоріч. Попри всю наявну проблематику у світі наш акуратний, чіткий підхід до кожної потреби, до кожної можливості здатен забезпечити Сили оборони всім необхідним".

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Деталі: За словами президента, ця Ставка була особливою. На ній були присутні всі основні командувачі та керівники операцій.

На засіданні детально проаналізували забезпечення військ снарядами і дронами. Дійшли висновку, що уся логістика має стати швидшою.

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Проговорили також відкриття нових ліній виробництва зброї та боєприпасів в Україні, на своїх підприємствах та разом з партнерами.

Окремо і детально проаналізували роботу Повітряних сил, результати збиття російських ракет і дронів, а також посилення української ППО.

Зеленський зауважив, що санкції світу працюють, і "є чіткі свідчення" гальмування російської оборонної промисловості. Але, щоб результат санкцій був стовідсотковий, мають бути повністю перекриті схеми обходу санкцій.

Пряма мова: "Кожен тиждень – менше можливостей для Росії. Кожен тиждень – більше можливостей для України".