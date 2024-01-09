У сім’ї Гринкевичів відреагували на корупційний скандал

Син львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича – Роман вперше відреагував на розголос з приводу можливої протиправної діяльності батька у Міноборони.

Джерело: Роман Гринкевич в Instagram

Деталі: Роман стверджує, що діяльність його родини відбувалась в умовах чинного законодавства і скандал замовний. Також сдодав, що його родина не буде виправдовуватися, бо начебто "нема у чому", і зауважив, що тікати за кордон вони не планують.

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Пряма мова: "Ми впевнені, що наша діяльність відбувалася в умовах чинного законодавства. Виправдовуватися, лити бруд, шукати компромат або його створювати точно не будемо! Ми точно знаємо, хто зацікавлений в цьому скандалі, його безпосередніх замовників та вигодонабувачів. Ми переконані, що правоохоронці усіх рівнів і безпосередньо в МО розберуться у всьому, користуючись офіційними даними".

Скриншот з Instagram Романа Гринкевича

Передісторія:

29 грудня 2023 року працівники ДБР затримали львівського бізнесмена, одного з найбільших постачальників Міноборони, який пропонував хабар у 500 тисяч доларів одному з керівників Головного слідчого управління Бюро за сприяння у поверненні майна, вилученого у підконтрольних йому компаній в ході розслідування. За даними джерела УП, йдеться про Ігоря Гринкевича.

30 грудня 2023 року Гринкевичу обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю застави в розмірі 429 млн. 440 тис гривень.