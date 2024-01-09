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У сім’ї Гринкевичів відреагували на корупційний скандал

Тетяна ОлійникВівторок, 9 січня 2024, 20:30
У сім’ї Гринкевичів відреагували на корупційний скандал
Бізнесмен Ігор Гринкевич (зліва), його діти Ольга і Роман, а також дружина Світлана. Фото із соцмереж

Син львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича – Роман вперше відреагував на розголос з приводу можливої протиправної діяльності батька у Міноборони.

Джерело: Роман Гринкевич в Instagram

Деталі: Роман стверджує, що діяльність його родини відбувалась в умовах чинного законодавства і скандал замовний. Також сдодав, що його родина не буде виправдовуватися, бо начебто "нема у чому", і зауважив, що тікати за кордон вони не планують.

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Пряма мова: "Ми впевнені, що наша діяльність відбувалася в умовах чинного законодавства. Виправдовуватися, лити бруд, шукати компромат або його створювати точно не будемо! Ми точно знаємо, хто зацікавлений в цьому скандалі, його безпосередніх замовників та вигодонабувачів. Ми переконані, що правоохоронці усіх рівнів і безпосередньо в МО розберуться у всьому, користуючись офіційними даними".

 
Скриншот з Instagram Романа Гринкевича

Передісторія: 

  • 29 грудня 2023 року працівники ДБР затримали львівського бізнесмена, одного з найбільших постачальників Міноборони, який пропонував хабар у 500 тисяч доларів одному з керівників Головного слідчого управління Бюро за сприяння у поверненні  майна, вилученого у підконтрольних йому компаній в ході розслідування. За даними джерела УП, йдеться про Ігоря Гринкевича.
  • 30 грудня 2023 року Гринкевичу обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю застави в розмірі 429 млн. 440 тис гривень.

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Теми: Львівщинаскандалкорупція
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