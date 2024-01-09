У керівництві ЄС пообіцяли Зеленському збільшувати підтримку України

Президент Володимир Зеленський у вівторок, 9 січня, провів телефонну розмову з Александером де Кроо – прем’єр-міністром Бельгії, яка в першому півріччі 2024 року головує в Раді Європейського Союзу.

Джерело: де Кроо у Twitter (X), повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Бельгійський прем’єр зазначив, що його розмова із Зеленським відбулась перед самітом ЄС 1 лютого, де мають ухвалити рішення про чотирирічну програму підтримки України на 50 мільярдів євро.

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"ЄС і надалі збільшуватиме свою підтримку Україні… Ми й далі зближуватимемо наші економіки та народи, поки Україна рухається шляхом вступу до ЄС. Ми з вами зараз і в майбутньому", – написав він.

В Офісі президента повідомили, що Зеленський обговорив із де Кроо підтримку України в контексті бельгійського головування в Раді ЄС, двосторонню оборонну співпрацю та втілення української "формули миру".

Як повідомлялось, Бельгія 1 січня 2024 року перейняла піврічне головування в Раді Європейського Союзу від Іспанії.

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На рівні голів бельгійського та українського МЗС раніше обговорювалось, що в цей період членство України в ЄС буде серед пріоритетів.