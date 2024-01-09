Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росія вдарила "Шахедами" по Сумщині, пошкоджений будинок культури

Тетяна ОлійникВівторок, 9 січня 2024, 21:10
Росія вдарила Шахедами по Сумщині, пошкоджений будинок культури
іранський дрон. ілюстративне фото getty images

Російські війська увечері 9 січня завдали удари двома "Шахедами" по селищу у Краснопільській громаді Сумщини.

Джерело: Сумська ОВА

Дослівно: "Поцілили у місцевий Будинок культури. Пошкоджено приватні будинки, лінії електропередач. На місці працюють всі необхідні служби".

Реклама:

Деталі: Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Оновлено: В ОВА пізніше додали, що ввечері у небі над Сумщиною ППО знищила ще один "Шахед". В області оголошували повітряну тривогу, пов'язану із загрозою ударних БпЛА.

Теми: ШахедвійнаСумська область
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Українець Довбик за 6 хвилин оформив хет-трик у Чемпіонаті Іспанії

Конкурент Трампа від республіканців зняв свою кандидатуру на його користь

Зеленський: Нам треба думати, як провести вибори, але зараз закон забороняє

У понеділок на дорогах України ожеледиця, на півночі сильні морози

відеоТрамп про Орбана: Великий лідер у Європі

фотоПогрози Ніколову: правоохоронці встановили зловмисників

Усі новини...
Шахед
Над півднем України вночі збили всі 8 "Шахедів", під Одесою виникла пожежа
Внаслідок влучання "Шахеда" на Миколаївщині горіла база відпочинку
Сили ППО збили два "Шахеди" вночі – один долетів до Хмельниччини
Останні новини
01:21
Пріцкер вважає, що економічна стійкість є основою перемоги над Росією
00:53
оновлюєтьсяРосіяни запускали "Шахеди" з півдня
00:26
Міністр оборони Британії: Європі треба "активізуватись"
23:39
У Батумі евакуювали найбільші ТРЦ, ймовірно через "замінування"
23:05
У Monobank знову заявили про потужні DDoS-атаки
22:54
Українець Довбик за 6 хвилин оформив хет-трик у Чемпіонаті Іспанії
22:42
Конкурент Трампа від республіканців зняв свою кандидатуру на його користь
22:00
фотоУ Донецьку на ринку через обстріл загинули люди, Сили оборони заявили про непричетність
21:40
Ми вже визначили пріоритети на наступні тижні, чітко бачимо завдання – Зеленський
21:19
Зеленський про стеження за журналістами: СБУ буде розслідувати, все знайдуть
Усі новини...
Реклама: