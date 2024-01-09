Росія вдарила "Шахедами" по Сумщині, пошкоджений будинок культури
Вівторок, 9 січня 2024, 21:10
Російські війська увечері 9 січня завдали удари двома "Шахедами" по селищу у Краснопільській громаді Сумщини.
Джерело: Сумська ОВА
Дослівно: "Поцілили у місцевий Будинок культури. Пошкоджено приватні будинки, лінії електропередач. На місці працюють всі необхідні служби".
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Деталі: Інформація щодо постраждалих уточнюється.
Оновлено: В ОВА пізніше додали, що ввечері у небі над Сумщиною ППО знищила ще один "Шахед". В області оголошували повітряну тривогу, пов'язану із загрозою ударних БпЛА.