У голови Пентагону Ллойда Остіна виявили рак простати

У міністра оборони США Ллойда Остіна діагностували рак простати, через ускладнення після операції главу Пентагону терміново ушпиталили на початку року.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на NPR

Деталі: Згідно із заявою шпиталю, медогляд на початку грудня 2023 року виявив в Остіна рак передміхурової залози на ранній стадії. Операція відбулась під загальним наркозом 22 грудня, і наступного дня голова Пентагону був виписаний з лікарні.

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Але 1 січня Остіна знову ушпиталили із сильним болем у животі, який став результатом ускладнень операції. Первинне обстеження тоді виявило інфекцію сечовивідних шляхів.

"2 січня було ухвалене рішення перевести його (Остіна. – Ред.) у відділення інтенсивної терапії для пильного спостереження та більш високого рівня догляду. Подальше обстеження виявило скупчення рідини в черевній порожнині, що порушило роботу тонкого кишечника", – додали в лікарні.

Там підкреслили, що з 1 січня міністр оборони США жодного разу не непритомнів і не був під наркозом. Станом на зараз післяопераційні ускладнення вдалось усунути, й Остін продовжує одужувати, йдеться в повідомленні.

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Заява Національного військового медичного центру імені Волтера Ріда не пояснює, чому Пентагон не повідомляв про стан здоров’я свого голови кілька днів ані Білий дім, ані громадськість, що вже викликало критику.

Сам Остін пізніше повідомив, що одужує, а також додав, що розуміє занепокоєння ЗМІ, й визнав, "що міг би краще виконати роботу, забезпечивши належне інформування громадськості".

У Білому домі заявили, що президент США Джо Байден не розглядає можливість звільнення Остіна після того, як він кілька днів приховував свою госпіталізацію.