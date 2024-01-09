Окупанти завдали ударів по Харкову

Російська армія увечері 9 січня завдала ударів по Харкову.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, міський голова Харкова Ігор Терехов, "Суспільне.Харків"

Деталі: Кореспонденти повідомили про два вибухи у місті. Синєгубов закликав жителів Харкова та області перебувати в укриттях. В області була оголошена повітряна тривога.

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Оновлено: О 23:36 Синєгубов повідомив, що окупанти завдали ударів, попередньо із ЗРК С-300 з території Бєлгорода. Постраждалих немає. Інформація щодо руйнувань у Харкові та області уточнюється.