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У Білому Домі підтвердили, що Росія продовжує обстрілювати Україну ракетами КНДР

Тетяна ОлійникВівторок, 9 січня 2024, 23:46
У Білому Домі підтвердили, що Росія продовжує обстрілювати Україну ракетами КНДР
координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі. Фото - Getty Images

У Білого Дому є докази того, що російська армія минулого тижня продовжувала завдавати ударів по Україні балістичними ракетами північнокорейського виробництва.

Джерело: "Укрінформ" з посиланням на координатора Ради нацбезпеки Білого дому Джона Кірбі

Пряма мова: "Як я говорив з цієї трибуни минулого тижня, КНДР недавно передала Росії пускові установки та кілька десятків балістичних ракет. Відтоді Росія застосувала ці ракети проти України впродовж минулого тижня".

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Деталі: Він нагадав, що США повідомляли про запуск Росією по Україні північнокорейської балістичної ракети 30 грудня. Пізніше, 2 січня Росія застосувала близько десяти ракет по Запоріжжю, Києву, Харкову та інших містах.

Пряма мова: "Потім, 6 січня російські війська знову запустили кілька північнокорейських балістичних ракет по Україні. Ми досі оцінюємо наслідки цих ударів, але можемо підтвердити, що принаймні одна з них поцілила по Харкову".

Деталі: Кірбі зазначив, що у зв’язку з цим США приєдналися до спільної заяви глав зовнішньополітичних відомств 47 країн, яка засуджує експорт з КНДР та закупівлю Росією північнокорейських балістичних ракет, а також їх застосування по Україні.

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Представник Білого дому також наголосив, що Сполучені Штати продовжать запроваджувати санкції проти всіх, хто сприяє незаконній передачі зброї російському агресору.

Теми: СШАдопомога УкраїніКНДРвійна
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