Повітряні сили повідомляли про загрозу ворожих БпЛА у кількох областях
Четвер, 1 лютого 2024, 00:48
Вночі 1 лютого Повітряні сили повідомили про загрозу ворожих безпілотників у кількох областях України.
Джерело: Повітряні сили
Дослівно: "Дніпропетровська, Запорізька – загроза застосування ударних БпЛА!"
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00:55: "БпЛА у напрямку Павлограда з півдня!"
1:12: ""Шахеди" на Дніпропетровщині рухаються на Харківщину!"
1:41: ""Шахеди" на Харківщині рухаються на Полтавщину!"
ВІДЕО ДНЯ
1:54: "Група "Шахедів" змінила напрямок руху, рухаються на Дніпро!"
Оновлено: О 2:38 ПС повідомили про відбій загрози ударних БпЛа.