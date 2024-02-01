Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Повітряні сили повідомляли про загрозу ворожих БпЛА у кількох областях

Ольга Глущенко Четвер, 1 лютого 2024, 00:48
Повітряні сили повідомляли про загрозу ворожих БпЛА у кількох областях
Ілюстративне фото - Getty Images

Вночі 1 лютого Повітряні сили повідомили про загрозу ворожих безпілотників у кількох областях України.

Джерело: Повітряні сили

Дослівно: "Дніпропетровська, Запорізька – загроза застосування ударних БпЛА!"

Реклама:

00:55: "БпЛА у напрямку Павлограда з півдня!"

1:12: ""Шахеди" на Дніпропетровщині рухаються на Харківщину!"

1:41: ""Шахеди" на Харківщині рухаються на Полтавщину!"

ВІДЕО ДНЯ

1:54: "Група "Шахедів" змінила напрямок руху, рухаються на Дніпро!"

Оновлено: О 2:38 ПС повідомили про відбій загрози ударних БпЛа.

Теми: ШахедбезпілотникиПовітряні сили ЗСУ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський прокоментував відставку міністерки у справах ветеранів

фотоBihus.Info заявляє, що за ними стежила СБУ

У короля Британії виявили рак

БЕБ арештувало 700 мільйонів на рахунках казино "Космолот"

фотоВ Оболонському ТЦК заявили, що шукають по району ворожих диверсантів

Депутати Орбана не прийшли на засідання парламенту про вступ Швеції в НАТО

Усі новини...

Читайте УП В Google News

Шахед
Російські "Шахеди" влучили у склади і магазин на Миколаївщині: поранений охоронець
Вночі ворог атакував Україну 20 "Шахедами" і трьома "Іскандерами" – Повітряні сили
ЗМІ показали наслідки вечірнього удару РФ по Харкову
Останні новини
21:39
В СБУ прийняли "кадрові рішення" після розслідування Bihus.Info про стеження
21:30
Пінчук вийшов з власників радіогрупи Tavr Media
21:25
Директора "Львівського арсеналу" посадили під неповний домашній арешт
21:18
ФСБ знову заявила про запобігання замаху на "керівника" окупованого Криму
21:00
"Перетягування каната у космосі": Hubble зазнімкував дві галактики, з’єднані смугою пилу та газу
20:55
Голова Міноборони Норвегії: Мусимо бути готові до можливого конфлікту з Росією
20:53
SkyUp виграла тендер на 79 мільйонів на закордонні польоти керівництва України
20:36
Зеленський прокоментував відставку міністерки у справах ветеранів
20:33
У "Нафтогазі" закликали французькі компанії зберігати газ в українських ПСГ
20:31
Неврологічні пошкодження спричиняють не віруси, а імунна відповідь на них – вчені
Усі новини...
Реклама: