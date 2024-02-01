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Столтенберга висунули на Нобелівську премію миру

Ольга Глущенко Четвер, 1 лютого 2024, 01:32
Столтенберга висунули на Нобелівську премію миру
Столтенберг, фото: Getty Images

За спроби, які могли б зупинити війну в Україні, генсека НАТО Єнса Столтенберга висунули на Нобелівську премію миру.

Джерело: норвезьке видання VG, Суспільне

Деталі: Заступник голови Ліберальної партії Норвегії Абід Раджа висунув генсека НАТО Єнса Столтенберга на Нобелівську премію миру.

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Пряма мова Абіда Раджі: "Ніхто не працював більше для досягнення миру і демократії в Європі та світі за минулий рік, ніж Єнс Столтенберг. Тому цілком природно, що Ліберальна партія пропонує йому отримати премію миру цього року".

Деталі: Абід Раджа стверджує, що Столтенберг їздив до Туреччини, Великої Британії, США та низки інших країн, намагаючись провести переговори, які могли б зупинити війну в Україні.

Пряма мова: "За межами України ніхто не працював для неї більше, ніж він, розумом, логікою та емоціями. Він не втомлюється.

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Він невтомно працює для миру в Україні, він є тим, хто поза межами України був і є найважливішою силою миру.

Я пишаюся тим, що я норвежець, коли бачу Столтенберга на світовій арені".

Теми: НАТОНобелівська премія
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