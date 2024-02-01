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Ворог гатив по 10 громадах Сумщини, зафіксовано понад 200 вибухів

Ольга Глущенко Четвер, 1 лютого 2024, 04:34
Ворог гатив по 10 громадах Сумщини, зафіксовано понад 200 вибухів
Приміщення будівлі Охтирської міської ради, яке зруйнували в березні 2022 року росіяни, фото: Сумська ОВА

Протягом минулого дня росіяни здійснили 43 обстріли прикордоння Сумської області, під обстрілами були 10 громад.

Джерело: військова адміністрація Сумської області

Деталі: Загалом зафіксовано 216 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Краснопільська, Миропільська, Великописарівська, Шалигинська, Есманьська, Зноб-Новгородська, Середино-Будська, Свеська громади.

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По Хотінській громаді ворог бив з мінометів, 10 вибухів та артилерії, 18 вибухів.

Великописарівська громада: здійснено скидання з БпЛА вибухового пристрою (ВОГ), 4 вибухи, обстріли з мінометів, 9 вибухів, гранатометів (СПГ), 4 вибухи та обстріл 4 БпЛА (FPV-дрони).

У Краснопільській громаді зафіксовано артилерійські обстріли, 16 вибухів, обстріл БпЛА (FPV-дрон), 2 вибухи), обстріли з мінометів, 10 вибухів.

ВІДЕО ДНЯ

По Зноб-Новгородській громаді росіяни здійснили ракетний обстріл некерованими авіаційними ракетами (НАР) з гелікоптера, 10 вибухів та артобстріл, 6 вибухів.

По Юнаківській громаді ворог бив з артилерії (САУ), 15 вибухів та мінометів, 7 вибухів, також був обстріл БпЛА (FPV-дрон), 2 вибухи.

По Миропільській громаді здійснено обстріл  БпЛА (FPV-дрон), 2 вибухи.

У Середино-Будській громаді зафіксовано мінометні обстріли, 20 вибухів; артобстріли, 13 вибухів; РСЗВ, 10 вибухів та ракетний обстріл некерованими авіаційними ракетами (НАР) з гелікоптера, 5 вибухів.

По Свеській громаді був артилерійський обстріл, 8 вибухів та обстріл з мінометів, 1 вибух.

По Есманьській громаді росіяни вдарили з артилерії, 22 вибухи.

На територію Шалигинської громади ворог скинув 15 мін. Також був артобстріл, 12 вибухів.

Теми: Сумська областьобстрілвибух
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