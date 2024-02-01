ЗСУ за добу знищили тисячу окупантів, 33 артилерійські системи і 16 ББМ
Четвер, 1 лютого 2024, 08:01
Росія продовжує зазнавати втрат у загарбницькій війні проти України − лише за минулу добу Сили оброни ліквідували 1 тисячу окупантів, 33 артилерійські системи, 16 ББМ і 12 танків.
Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 01.02.24 орієнтовно склали:
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- особового складу − близько 386 230 (+1000) осіб,
- танків − 6 322 (+12) од,
- бойових броньованих машин − 11 773 (+16) од,
- артилерійських систем − 9 228 (+33) од,
- РСЗВ − 976 (+2) од,
- засобів ППО − 663 (+0) од,
- літаків − 332 (+0) од,
- гелікоптерів − 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня − 7 136 (+36) од,
- крилатих ракет − 1 847 (+1) од,
- кораблів/катерів − 23 (+0) од,
- підводних човни − 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн − 12 267 (+36) од,
- спеціальної техніки ‒ 1 462 (+10) од.
Дані уточнюються.