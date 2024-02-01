ЗСУ за добу знищили тисячу окупантів, 33 артилерійські системи і 16 ББМ

Росія продовжує зазнавати втрат у загарбницькій війні проти України − лише за минулу добу Сили оброни ліквідували 1 тисячу окупантів, 33 артилерійські системи, 16 ББМ і 12 танків.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 01.02.24 орієнтовно склали:

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особового складу − близько 386 230 (+1000) осіб,

танків − 6 322 (+12) од,

бойових броньованих машин − 11 773 (+16) од,

артилерійських систем − 9 228 (+33) од,

РСЗВ − 976 (+2) од,

засобів ППО − 663 (+0) од,

літаків − 332 (+0) од,

гелікоптерів − 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня − 7 136 (+36) од,

крилатих ракет − 1 847 (+1) од,

кораблів/катерів − 23 (+0) од,

підводних човни − 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн − 12 267 (+36) од,

спеціальної техніки ‒ 1 462 (+10) од.

Дані уточнюються.