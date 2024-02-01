Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ЗСУ за добу знищили тисячу окупантів, 33 артилерійські системи і 16 ББМ

Ірина БалачукЧетвер, 1 лютого 2024, 08:01
ЗСУ за добу знищили тисячу окупантів, 33 артилерійські системи і 16 ББМ
Фото Генштабу ЗСУ

Росія продовжує зазнавати втрат у загарбницькій війні проти України − лише за минулу добу Сили оброни ліквідували 1 тисячу окупантів, 33 артилерійські системи, 16 ББМ і 12 танків.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 01.02.24 орієнтовно склали:

Реклама:
  • особового складу − близько 386 230 (+1000) осіб,
  • танків − 6 322 (+12) од,
  • бойових броньованих машин − 11 773 (+16) од,
  • артилерійських систем − 9 228 (+33) од,
  • РСЗВ − 976 (+2) од,
  • засобів ППО − 663 (+0) од,
  • літаків − 332 (+0) од,
  • гелікоптерів − 324 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня − 7 136 (+36) од,
  • крилатих ракет − 1 847 (+1) од,
  • кораблів/катерів − 23 (+0) од,
  • підводних човни − 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн − 12 267 (+36) од,
  • спеціальної техніки ‒ 1 462 (+10) од.

Дані уточнюються.

Теми: Росіявтрати у війніГенштаб
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський прокоментував відставку міністерки у справах ветеранів

фотоBihus.Info заявляє, що за ними стежила СБУ

У короля Британії виявили рак

БЕБ арештувало 700 мільйонів на рахунках казино "Космолот"

фотоВ Оболонському ТЦК заявили, що шукають по району ворожих диверсантів

Депутати Орбана не прийшли на засідання парламенту про вступ Швеції в НАТО

Усі новини...

Читайте УП В Google News

Росія
Країни ЄС обговорять пропозиції щодо нових санкцій проти Росії − ЗМІ
Росіяни заявляють про атаку 11 українських БпЛА
Шоумен з Банкової. Саймон Шустер про Зеленського, Залужного, бункер, джерела та книгу "The Showman"
Останні новини
21:39
В СБУ прийняли "кадрові рішення" після розслідування Bihus.Info про стеження
21:30
Пінчук вийшов з власників радіогрупи Tavr Media
21:25
Директора "Львівського арсеналу" посадили під неповний домашній арешт
21:18
ФСБ знову заявила про запобігання замаху на "керівника" окупованого Криму
21:00
"Перетягування каната у космосі": Hubble зазнімкував дві галактики, з’єднані смугою пилу та газу
20:55
Голова Міноборони Норвегії: Мусимо бути готові до можливого конфлікту з Росією
20:53
SkyUp виграла тендер на 79 мільйонів на закордонні польоти керівництва України
20:36
Зеленський прокоментував відставку міністерки у справах ветеранів
20:33
У "Нафтогазі" закликали французькі компанії зберігати газ в українських ПСГ
20:31
Неврологічні пошкодження спричиняють не віруси, а імунна відповідь на них – вчені
Усі новини...
Реклама: