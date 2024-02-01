Країни ЄС обговорять пропозиції щодо нових санкцій проти Росії − ЗМІ
3 лютого Європейська комісія розпочне неформальні зустрічі на високому рівні з країнами-членами ЄС, на яких обговорюватимуть деталі 13-го пакету санкцій проти Росії за її напад на Україну.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Reuters
Деталі: За даними агентства, яке посилається на три дипломатичні джерела, пропозиції стосуватимуться закриття більшої кількості лазівок для обходу санкцій, особливо для компонентів, які можуть бути використані у військових цілях. Також говоритимуть про нові списки фізичних і юридичних осіб.
Крім того, будуть пропозиції щодо деяких незначних секторальних заходів − таких, як нові заборони на імпорт.
За даними Reuters, Польща і країни Балтії закликають до заборони імпорту російського алюмінію й скрапленого природного газу (СПГ).
Передісторія:
- Раніше президент Литви Гітанас Науседа висловив невдоволення тим, що в ЄС повільно готують 13-й пакет санкцій проти Росії.
- До другої річниці початку повномасштабної війни Євросоюз готує наступний пакет санкцій. За інформацією ЗМІ, обмеження будуть стосуватися російського алюмінію.
- Перед цим агентство Bloomberg повідомляло, що у Євросоюзі вже почалися перемовини про наступний пакет санкцій проти Росії.
- 18 грудня Рада ЄС завершила процес ухвалення 12-го пакета санкцій проти Росії, що включає заборону на імпорт російських діамантів та низку інших обмежень.