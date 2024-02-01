Країни ЄС обговорять пропозиції щодо нових санкцій проти Росії − ЗМІ

3 лютого Європейська комісія розпочне неформальні зустрічі на високому рівні з країнами-членами ЄС, на яких обговорюватимуть деталі 13-го пакету санкцій проти Росії за її напад на Україну.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Reuters

Деталі: За даними агентства, яке посилається на три дипломатичні джерела, пропозиції стосуватимуться закриття більшої кількості лазівок для обходу санкцій, особливо для компонентів, які можуть бути використані у військових цілях. Також говоритимуть про нові списки фізичних і юридичних осіб.

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Крім того, будуть пропозиції щодо деяких незначних секторальних заходів − таких, як нові заборони на імпорт.

За даними Reuters, Польща і країни Балтії закликають до заборони імпорту російського алюмінію й скрапленого природного газу (СПГ).

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