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Країни ЄС обговорять пропозиції щодо нових санкцій проти Росії − ЗМІ

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 1 лютого 2024, 08:19
Країни ЄС обговорять пропозиції щодо нових санкцій проти Росії − ЗМІ
Фото pixabay.com

3  лютого Європейська комісія розпочне неформальні зустрічі на високому рівні з країнами-членами ЄС, на яких обговорюватимуть деталі 13-го пакету санкцій проти Росії за її напад на Україну.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Reuters 

Деталі: За даними агентства, яке посилається на три дипломатичні джерела, пропозиції стосуватимуться закриття більшої кількості лазівок для обходу санкцій, особливо для компонентів, які можуть бути використані у військових цілях. Також говоритимуть про нові списки фізичних і юридичних осіб.

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Крім того, будуть пропозиції щодо деяких незначних секторальних заходів − таких, як нові заборони на імпорт.

За даними Reuters, Польща і країни Балтії закликають до заборони імпорту російського алюмінію й скрапленого природного газу (СПГ).

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Раніше президент Литви Гітанас Науседа висловив невдоволення тим, що в ЄС повільно готують 13-й пакет санкцій проти Росії.
  • До другої річниці початку повномасштабної війни Євросоюз готує наступний пакет санкцій. За інформацією ЗМІ, обмеження будуть стосуватися російського алюмінію. 
  • Перед цим агентство Bloomberg повідомляло, що у Євросоюзі вже почалися перемовини про наступний пакет санкцій проти Росії. 
  • 18 грудня Рада ЄС завершила процес ухвалення 12-го пакета санкцій проти Росії, що включає заборону на імпорт російських діамантів та низку інших обмежень. 

Теми: ЄСРосіясанкції
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