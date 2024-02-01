Херсон після обстрілів частково без світла: не ходять тролейбуси
Четвер, 1 лютого 2024, 09:22
У результаті російських обстрілів у Херсоні частково відсутнє електропостачання і не працюють тролейбуси.
Джерело: голова Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко у Telegram
Пряма мова Мрочка: "У результаті ворожих обстрілів вночі частково у місті відсутнє електропостачання. Через що, зокрема, зараз не можливо вивести тролейбуси на маршрути".
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Деталі: Голова МВА повідомив, що аварійні бригади вже працюють над відновленням електромереж.
"Після усунення пошкоджень 21 тролейбус вийде на лінії, про що ми повідомимо додатково", − написав Мрочко.