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Херсон після обстрілів частково без світла: не ходять тролейбуси

Ірина БалачукЧетвер, 1 лютого 2024, 09:22
Херсон після обстрілів частково без світла: не ходять тролейбуси
Працівники Херсонелектротрансу ремонтують контактну лінію, пошкоджену внаслідок російських обстрілів. Фото ілюстративне з Суспільне. Херсон

У результаті російських обстрілів у Херсоні частково відсутнє електропостачання і не працюють тролейбуси.

Джерело: голова Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко у Telegram

Пряма мова Мрочка: "У результаті ворожих обстрілів вночі частково у місті відсутнє електропостачання. Через що, зокрема, зараз не можливо вивести тролейбуси на маршрути".

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Деталі: Голова МВА повідомив, що аварійні бригади вже працюють над відновленням електромереж.

"Після усунення пошкоджень 21 тролейбус вийде на лінії, про що ми повідомимо додатково", − написав Мрочко.

Теми: Херсонелектроенергіятранспорт
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