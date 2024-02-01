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У полоні досі понад 900 оборонців Маріуполя – командир "Азова"

Альона Мазуренко Четвер, 1 лютого 2024, 09:59
У полоні досі понад 900 оборонців Маріуполя – командир Азова
ДЕНИС ПРОКОПЕНКО, ФОТО: АЗОВ

Командир 12-ої бригади спеціального призначення "Азов" НГУ, підполковник Денис Прокопенко "Редіс" зазначив, що у російському полоні досі залишаються понад 900 бійців "Азова", які обороняли Маріуполь, і закликав відповідні структури докласти максимум зусиль для звільнення захисників. 

Джерело: Прокопенко у Facebook

Пряма мова: "Відбувся черговий обмін полоненими – додому повернулися 207 українських військовослужбовців. Щасливий за кожного, хто здобув свободу, та бажаю якнайшвидшого відновлення...

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Проте мою радість за їхнє повернення затьмарює, що рідні бійців, які тримали оборону Маріуполя у складі полку "Азов", знову не побачать у списках імена своїх близьких...

У російському полоні продовжують лишатися понад 900 азовців, які гідно тримали оборону Маріуполя та протягом 86 діб не давали противнику своєчасно перекинути сили та засоби, щоб розвивати успіх в напрямку Запоріжжя".

Деталі: Командир повідомив, що серед тих, кого звільнили з полону 31 січня були 2 бійці 12-ої бригади "АЗОВ" НГУ, які приєдналися до команди після розширення підрозділу "Азов" із полку до бригади.

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"Редіс" зазначив, що за всі обміни з початку повномасштабного вторгнення лише кілька разів у них з’являлися імена бійців "Азова": "Хоча минуло понад півтора роки від отримання наказу на припинення оборони Маріуполя".

Прокопенко додав, що бійці 12-ї бригади НГУ ведуть важку боротьбу з окупантами в лісах Кремінної, знищують та беруть в полон російських військових і продовжують вірити, що "відповідні структури докладають достатніх зусиль для звільнення наших героїв".

Нагадаємо: 

  • 31 січня відбувся 50-й обмін полоненими, в результаті якого з Росії повернулися ще 207 українців.
  • Серед врятованих військовослужбовців 95 представників Збройних сил України, 56 нацгвардійців, 26 прикордонників, 29 воїнів Територіальної оборони та один представник Національної поліції України.

Теми: обмінАзов Маріупольполонені
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