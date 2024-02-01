Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Умєров за минулий рік заробив понад 5,5 мільйона і орендує 2 квартири в Києві

Ірина БалачукЧетвер, 1 лютого 2024, 10:13
Умєров за минулий рік заробив понад 5,5 мільйона і орендує 2 квартири в Києві
Рустем Умєров. Фото з Facebook

Міністр оборони України Рустем Умєров оприлюднив декларацію про майно і доходи за 2023 рік, згідно з якою його дохід минулого року склав понад 5,5 мільйоні гривень, а його дружини − понад 1,4 мільйона гривень.

Джерело: декларація Умєрова на сайті НАЗК

Деталі: Зокрема, 5 мільйонів гривень Умєров отримав від відчуження цінних паперів та корпоративних прав, заробітна плата міністра становила 573 873 гривні. Та ще понад 9,1 мільйона гривень Умєров задекорував як "суму дисконту від конвертації договору SAFE в акції компанії Petcube, Inc".

Реклама:

Дружина міністра задекларувала 1 442 572 гривні зарплати.

Також Умєров задекларував $18,2 тис. неакцептованих вимог кредитора, 9,1 тисячі доларів готівкою і 180,5 тисячі гривень у готівці, на банківських рахунках міністр тримає 1,8 тисячі доларів та 3,7 мільйона гривень. А його дружина має 1100 доларів у готівці і 8 572 доларів на банківських рахунках.

Він є власником 100% корпоративних прав ТОВ "Компанія Блек Сі" (корпоративні права передано в управління).

ВІДЕО ДНЯ

Також Умєров володіє правом вимоги за договором купівлі-продажу частки в акціонерному капіталі ТОВ "Компанія Блек Сі" (вартість 39,24 мільйона гривень) та в приватній компанії з обмеженою відповідальністю "Астем текнолоджіз" (вартість 26,68 мільйона гривень).

Має міністр і акції в компанії Petcube на трохи менше ніж 7 тисяч гривень.

Згідно з декларацією, Умєров орендує два квартири в Києві (80,6 кв. м і 128,8 кв.м), зареєстрований у квартирі в Києві (95 кв. м), його мати володіє будинком у тимчасово окупованому Бахчисараї у Криму (196,7 кв. м), а дружина орендує квартиру в США (137,4 кв. м).

Також вказано, що Умєров користується автомобілем Ford Explorer 2016 року випуску.

Передісторія:

Теми: Умєров Рустемдекларації
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський прокоментував відставку міністерки у справах ветеранів

фотоBihus.Info заявляє, що за ними стежила СБУ

У короля Британії виявили рак

БЕБ арештувало 700 мільйонів на рахунках казино "Космолот"

фотоВ Оболонському ТЦК заявили, що шукають по району ворожих диверсантів

Депутати Орбана не прийшли на засідання парламенту про вступ Швеції в НАТО

Усі новини...

Читайте УП В Google News

Умєров Рустем
Умєров: Проводимо незаплановані перевірки ТЦК та СП в регіонах, багато порушень
Умєров запропонував провести форум оборонних індустрій із країнами Балтії
Умєров показав на "Рамштайні" відео, як українці на "Бредлі" нищать російський танк
Останні новини
21:39
В СБУ прийняли "кадрові рішення" після розслідування Bihus.Info про стеження
21:30
Пінчук вийшов з власників радіогрупи Tavr Media
21:25
Директора "Львівського арсеналу" посадили під неповний домашній арешт
21:18
ФСБ знову заявила про запобігання замаху на "керівника" окупованого Криму
21:00
"Перетягування каната у космосі": Hubble зазнімкував дві галактики, з’єднані смугою пилу та газу
20:55
Голова Міноборони Норвегії: Мусимо бути готові до можливого конфлікту з Росією
20:53
SkyUp виграла тендер на 79 мільйонів на закордонні польоти керівництва України
20:36
Зеленський прокоментував відставку міністерки у справах ветеранів
20:33
У "Нафтогазі" закликали французькі компанії зберігати газ в українських ПСГ
20:31
Неврологічні пошкодження спричиняють не віруси, а імунна відповідь на них – вчені
Усі новини...
Реклама: