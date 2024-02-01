Умєров за минулий рік заробив понад 5,5 мільйона і орендує 2 квартири в Києві

Міністр оборони України Рустем Умєров оприлюднив декларацію про майно і доходи за 2023 рік, згідно з якою його дохід минулого року склав понад 5,5 мільйоні гривень, а його дружини − понад 1,4 мільйона гривень.

Джерело: декларація Умєрова на сайті НАЗК

Деталі: Зокрема, 5 мільйонів гривень Умєров отримав від відчуження цінних паперів та корпоративних прав, заробітна плата міністра становила 573 873 гривні. Та ще понад 9,1 мільйона гривень Умєров задекорував як "суму дисконту від конвертації договору SAFE в акції компанії Petcube, Inc".

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Дружина міністра задекларувала 1 442 572 гривні зарплати.

Також Умєров задекларував $18,2 тис. неакцептованих вимог кредитора, 9,1 тисячі доларів готівкою і 180,5 тисячі гривень у готівці, на банківських рахунках міністр тримає 1,8 тисячі доларів та 3,7 мільйона гривень. А його дружина має 1100 доларів у готівці і 8 572 доларів на банківських рахунках.

Він є власником 100% корпоративних прав ТОВ "Компанія Блек Сі" (корпоративні права передано в управління).

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Також Умєров володіє правом вимоги за договором купівлі-продажу частки в акціонерному капіталі ТОВ "Компанія Блек Сі" (вартість 39,24 мільйона гривень) та в приватній компанії з обмеженою відповідальністю "Астем текнолоджіз" (вартість 26,68 мільйона гривень).

Має міністр і акції в компанії Petcube на трохи менше ніж 7 тисяч гривень.

Згідно з декларацією, Умєров орендує два квартири в Києві (80,6 кв. м і 128,8 кв.м), зареєстрований у квартирі в Києві (95 кв. м), його мати володіє будинком у тимчасово окупованому Бахчисараї у Криму (196,7 кв. м), а дружина орендує квартиру в США (137,4 кв. м).

Також вказано, що Умєров користується автомобілем Ford Explorer 2016 року випуску.

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