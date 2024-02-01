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У США не виключають, що питання кордону й допомоги Україні розділять – ЗМІ

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 1 лютого 2024, 10:23
У США не виключають, що питання кордону й допомоги Україні розділять – ЗМІ
Майк Джонсон, фото Getty Images

Спікер Палати представників США Майк Джонсон повідомив трьом лідерам парламентів країн Балтії, що питання про захист кордону Сполучених Штатів із Мексикою та додаткового фінансування для України, "ймовірно", розділять.

Джерело: "The Hill" із посиланням на неназване джерело, речник спікера Радж Шах у розмові з "Semafor", цитує "Європейська правда

Деталі: Ці питання розділять через занепокоєння щодо реформування прикордонної політики.

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За інформацією "The Hill", Джонсон сказав, що рішення в кінцевому рахунку залежатиме від тексту законопроєкту про кордон після переговорів у Сенаті, про що він заявив спікерам парламентів країн Балтії.

Водночас, речник Джонсона Радж Шах применшив значення цих коментарів та сказав, що вони були зроблені в гіпотетичному контексті.

Неясно, чи означатиме можливе розділення цього пакету проведення окремого голосування в Палаті представників за всіма пунктами, включно з питанням допомоги Україні.

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Окреме голосування щодо військової допомоги Києву може наразити Джонсона на критику з боку радикальних законодавців з його Республіканської партії, які виступають проти подальшої допомоги Україні.

Передісторія: 

  • Майк Джонсон на пресконференції 30 січня заперечив, що його позиція щодо домовленості про захист кордону з Мексикою, яку республіканці пов'язали з додатковим фінансуванням для України, має на меті допомогти Дональду Трампу перемогти на виборах.
  • Перед цим він заявив, що законопроєкт Сенату щодо кордону, який включає допомогу Україні, а також іншим країнам, не схвалять в Палаті представників, якщо повідомлення про його умови відповідають дійсності.
  • Представники Республіканської партії вимагали від Білого дому рішучих заходів для стримування нелегальної імміграції на кордоні США й Мексики.
  • Через суперечки щодо того, які саме заходи потрібно вжити, у Конгресі застряг пакет додаткового фінансування, який передбачає 61 мільярд доларів на потреби України.
  • У Білому домі раніше заявили, що вже не мають грошей для нової військової підтримки України до її ухвалення Конгресом США.

Теми: СШАдопомога Україні
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