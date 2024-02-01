У США не виключають, що питання кордону й допомоги Україні розділять – ЗМІ

Спікер Палати представників США Майк Джонсон повідомив трьом лідерам парламентів країн Балтії, що питання про захист кордону Сполучених Штатів із Мексикою та додаткового фінансування для України, "ймовірно", розділять.

Джерело: "The Hill" із посиланням на неназване джерело, речник спікера Радж Шах у розмові з "Semafor", цитує "Європейська правда"

Деталі: Ці питання розділять через занепокоєння щодо реформування прикордонної політики.

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За інформацією "The Hill", Джонсон сказав, що рішення в кінцевому рахунку залежатиме від тексту законопроєкту про кордон після переговорів у Сенаті, про що він заявив спікерам парламентів країн Балтії.

Водночас, речник Джонсона Радж Шах применшив значення цих коментарів та сказав, що вони були зроблені в гіпотетичному контексті.

Неясно, чи означатиме можливе розділення цього пакету проведення окремого голосування в Палаті представників за всіма пунктами, включно з питанням допомоги Україні.

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Окреме голосування щодо військової допомоги Києву може наразити Джонсона на критику з боку радикальних законодавців з його Республіканської партії, які виступають проти подальшої допомоги Україні.

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