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ЄС погодив виділення 50 млрд для України: підтримали всі 27 країн

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 1 лютого 2024, 12:41
ЄС погодив виділення 50 млрд для України: підтримали всі 27 країн
Фото: Getty Images

Лідери ЄС у четвер досягли домовленості про виділення макрофінансової допомоги Україні у розмірі 50 мільярдів євро.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на президента Європейської ради Шарля Мішеля

Деталі: Він зазначив, що рішення було ухвалено всіма 27 країнами-членами ЄС.

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"Це забезпечує стабільне, довгострокове, передбачуване фінансування для України. ЄС бере на себе лідерство та відповідальність у підтримці України; ми знаємо, що стоїть на кону", – підкреслив Мішель.

Президент України Володимир Зеленський подякував Мішелю і лідерам ЄС за допомогу. 

"Дуже важливо, що рішення було ухвалене всіма 27 лідерами. Це вкотре доводить потужну єдність Євросоюзу. Продовження фінансової підтримки ЄС для України зміцнить нашу довгострокову економічну та фінансову стабільність, що не менш важливо, ніж військова допомога та санкційний тиск на Росію", - написав він.

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За даними ЗМІ, лідери Євросоюзу запропонують внести у рішення саміту ЄС ідею проводити щорічні обговорення запланованого пакета допомоги Україні у розмірі 50 мільярдів євро, щоб заручитись підтримкою Угорщини у затвердженні виділення коштів.

Угорський прем'єр Віктор Орбан пропонував компромісну угоду щодо розблокування фінансування ЄС для України в обсязі 50 млрд євро.

За його словами, компроміс полягає у тому, що фінансування Україні виділятиметься за умови, "якщо ви гарантуєте, що кожного року ми будемо вирішувати, чи будемо продовжувати надсилати ці гроші, чи ні". Тобто, по суті, це означає можливість для Угорщини щорічно блокувати допомогу.

Перед самітом лідери ЄС висловлювали впевненість, що компроміс щодо розблокування фінансування для України в обсязі 50 млрд євро буде досягнутий між 27 країнами ЄС.

Теми: ЄСгроші
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