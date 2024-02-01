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Спецоперація ГУР МО: в Криму потопили ракетний катер "Івановєц"

Валентина РоманенкоЧетвер, 1 лютого 2024, 12:49
Спецоперація ГУР МО: в Криму потопили ракетний катер Івановєц
Ракетний катер ЧФ РФ "Івановєц". Фото з сайту kchf.ru

В ніч із 31 січня на 1 лютого 2024 року воїни спецпідрозділу "Group 13" Головного управління розвідки Міністерства оборони України знищили ракетний катер "Івановєц" Чорноморського флоту РФ.

Джерело: ГУР

Дослівно: "Операція стала можливою за підтримки Міністерства цифрової трансформації України та платформи United24.

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Судно ворога перебувало на рейді озера Донузлав у тимчасово окупованому Криму.

Внаслідок низки прямих влучань у корпус російський корабель зазнав пошкоджень, не сумісних із подальшим рухом ― "Івановєц" дав крен на корму і затонув".

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Деталі: В ГУР зазначають, що вартість втраченого державою-агресором корабля становить орієнтовно $60-70 мільйонів доларів.

Пошуково-рятувальна операція російських окупантів на Донузлаві, згідно з попередньою інформацією, успіху не мала.

Додатково: За даними з відкритих джерел, у ЧФ РФ до 5 подібних катерів. Згідно з тактико-технічними характеристиками, екіпаж подібного судна становить 4 десятки осіб.

Теми: ГУРКримвійна
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