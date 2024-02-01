В Україні очікуються дощі, вдень до +10

2 лютого вночі в Україні, крім півдня, вдень на Закарпатті та сході країни невеликий мокрий сніг та дощ, на решті території без опадів; температура протягом доби від 2° морозу до 3° тепла, вдень на півдні країни до плюс 6°.

Джерело: Укргідрометцентр

Деталі: У Києві у п’ятницю вночі +1°…-1°, вдень +3°…+5°, без опадів, вітер південно-східний 7-12 м/с.

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Погода 2 лютого Скриншот з meteo.gov.ua

У суботу в Україні мокрий сніг та дощ (вночі на півдні та сході без опадів); температура вночі від 1° тепла до 5° морозу, вдень 1-6° тепла. Вітер північно-західний з переходом на південно-західний, 7-12 м/с, вночі у західних областях місцями пориви 15-20 м/с.

У Києві 3 лютого вночі 0°…-2°, мокрий сніг, вдень +4°…+6°, дощ, вітер південно-східний 7-12 м/с.

Погода 3 лютого Скриншот з meteo.gov.ua

У неділю в більшості областей невеликі та помірні опади, переважно у вигляді дощу; температура вночі 1-6° тепла, на сході країни місцями 0-2° морозу, вдень 4-9° тепла, на півдні до 12°, у північних та східних областях 1-6° тепла.

ВІДЕО ДНЯ

У столиці 4 лютого вночі +6°…+4°, вдень +4°…+6°, місцями невеликий дощ, вітер південно-східний 7-12 м/с.

Погода 4 лютого Скриншот з meteo.gov.ua

У Карпатах у найближчі дні часом сніг, температура вночі та вдень 1-7° морозу (вдень 4 лютого близько 0°).