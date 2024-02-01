Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

В Україні очікуються дощі, вдень до +10

Ірина БалачукЧетвер, 1 лютого 2024, 13:35
В Україні очікуються дощі, вдень до +10
Фото pixabay.com

2 лютого вночі в Україні, крім півдня, вдень на Закарпатті та сході країни невеликий мокрий сніг та дощ, на решті території без опадів; температура протягом доби від 2° морозу до 3° тепла, вдень на півдні країни до плюс 6°.

Джерело: Укргідрометцентр

Деталі: У Києві у п’ятницю вночі +1°…-1°, вдень +3°…+5°, без опадів, вітер південно-східний 7-12 м/с. 

Реклама:
 
Погода 2 лютого 
Скриншот з meteo.gov.ua

У суботу в Україні мокрий сніг та дощ (вночі на півдні та сході без опадів); температура вночі від 1° тепла до 5° морозу, вдень 1-6° тепла. Вітер північно-західний з переходом на південно-західний, 7-12 м/с, вночі у західних областях місцями пориви 15-20 м/с. 

У Києві 3 лютого вночі 0°…-2°, мокрий сніг, вдень +4°…+6°, дощ, вітер південно-східний 7-12 м/с. 

 
Погода 3 лютого
Скриншот з meteo.gov.ua

У неділю в більшості областей невеликі та помірні опади, переважно у вигляді дощу; температура вночі 1-6° тепла, на сході країни місцями 0-2° морозу, вдень 4-9° тепла, на півдні до 12°, у північних та східних областях 1-6° тепла.   

ВІДЕО ДНЯ

У столиці 4 лютого вночі +6°…+4°, вдень +4°…+6°, місцями невеликий дощ, вітер південно-східний 7-12 м/с. 

 
Погода 4 лютого 
Скриншот з meteo.gov.ua

У Карпатах у найближчі дні часом сніг, температура вночі та вдень 1-7° морозу (вдень 4 лютого близько 0°).                            

Теми: погода
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

The Economist назвав звільнення Залужного новим етапом війни і припустив, що Зеленський помилився

відеоАбсолютний рекорд: група з 38 порушників намагалася виїхати до Угорщини

Зеленський офіційно звільнив Залужного – указ

фотоУкраїна дізналася суперників у Лізі націй

Сенат США зробив крок до ухвалення пакета з допомогою Україні, Ізраїлю і Тайваню

відеоЗЕЛЕНСЬКИЙ ПРИЗНАЧИВ СИРСЬКОГО НОВИМ ГОЛОВНОКОМАНДУВАЧЕМ

Усі новини...

Читайте УП В Google News

погода
Лютий прийде з дощем і снігом
31 січня і 1 лютого будуть без опадів, а далі прийдуть дощ і сніг
Дощі та сніг відступили: в Україні не буде опадів найближчими днями
Останні новини
04:47
Путін: Росія не досягла своїх цілей у війні проти України
04:16
відеоУ Росії горів нафтопереробний завод
03:56
Байден виступив з незапланованим зверненням
02:50
The Economist назвав звільнення Залужного новим етапом війни і припустив, що Зеленський помилився
01:54
В інтерв’ю Карлсону Путін звинуватив Україну в небажанні вести переговори
01:37
Армія без Залужного. Хто такий генерал Сирський та чого від нього очікувати
00:50
Ворожа атака "Шахедів" на Харківську область: в ОВА повідомили про наслідки
23:58
оновленоРосіяни з кількох напрямків запускали "Шахеди"
23:38
У Пентагоні підтвердили готовність працювати з новим головнокомандувачем ЗСУ
23:37
КолонкаБерлінська про Залужного: Те, що він зробив, врятувало життя сотням тисяч людей
Усі новини...
Реклама: