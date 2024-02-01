50 млрд для України: ЗМІ дізналися про компроміс ЄС з Орбаном

Лідери ЄС домовились про компроміс з Угорщиною, щоб схвалити виділення Україні макрофінансової допомоги у розмірі 50 мільярдів євро, і запобігти вето з боку Віктора Орбана.

Джерело: Politico з посиланням на трьох європейських дипломатів, "Європейська правда"

Деталі: За даними співрозмовників видання, європейським лідерам вдалося переконати Орбана трьома пропозиціями.

Реклама:

Одна з них передбачає щорічний звіт Єврокомісії про реалізацію пакета допомоги.

Крім того, відбудуться дебати на рівні лідерів про реалізацію пакета.

Також, за необхідності, через два роки Європейська рада попросить Єврокомісію запропонувати перегляд нового бюджету.

ВІДЕО ДНЯ

До проєкту висновків також було додано рядок, що відсилає до висновків від грудня 2020 року, щоб гарантувати, що оцінка верховенства права в Угорщині Європейською комісією буде справедливою та об'єктивною.

Видання зазначає, що у Брюсселі вважають ці поступки незначними, оскільки лідери уникнули сценарію, за якого Орбан мав би можливість щорічно накладати вето на фінансування для України. Однак водночас Орбан може проголосити перемогу вдома, заявивши, що Угорщина домоглася включення перегляду допомоги Україні.

Згоди вдалось досягти після зустрічей з невеликими групами лідерів ЄС у четвер. Глава Євроради Шарль Мішель і президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн разом з лідерами Франції, Німеччини та Італії провели зустріч за зачиненими дверима з угорським прем'єр-міністром.

Потім до зустрічі приєдналися інші лідери, зокрема, прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск і прем'єр-міністр Бельгії Александр Де Кроо.

Кілька дипломатів заперечили, що Орбану були зроблені інші поступки.

Нагадаємо: